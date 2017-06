Az amerikai magyarok is megemlékeztek

2017. június 4. 21:48

Az Egyesült Államokban élő magyar közösségek is megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról.

Chicagóban, Clevelandben, New Yorkban, New-Brunswickban misével, ünnepi előadással, fesztivállal emlékeztek a magyar közösségek a nemzeti összetartozás napjára.

Chicagóban a Szent István király katolikus templomban a hagyományos Hősök napja-ünnepségen szentmisével, majd Trianonról szóló műsorral emlékeztek a helyi magyarok.

Az ohiói Clevelandben a "Lelkek érintése" című koncert és előadás várta az érdeklődőket.

New Brunswicban néptáncos fesztivált tartottak, New York városában pedig előadást rendeztek a Magyar Házban. A New York-i Széchenyi István Társaság és a magyarországi Sárospatakról érkezett Magyar Ifjak a Nezeti Közösségvállalásért Egyesület közös szervezésében tartott "Mert ez maradt" című előadáson a magyar emigráció életérzéséről szóltak, s egyúttal 1956 hőseinek emlékét is megidézték.

MTI