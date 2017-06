Világsztárokkal tért vissza Manchesterbe Ariana Grande

Ariana Grande és művésztársai a rendezési költségeken felüli teljes bevételt a két héttel ezelőtti merénylet áldozatainak hozzátartozóit és sérültjeit segítő, We Love Manchester nevű alapítványnak adományozzák.

Az alapítványt a manchesteri városi tanács és a brit Vöröskereszt közösen hozta létre.

A szervezők legalább kétmillió font (több mint 700 millió forint) bevételt reméltek, de már vasárnap estig tízmillió font gyűlt össze adományokból.

A vasárnapi koncertet a BBC televízió és a BBC rádió is közvetítette, és világszerte fogható volt online közvetítéssel is.

A koncert előtt alig 24 órával újabb súlyos terrorcselekményt követtek el, ezúttal Londonban, ahol három merénylő először a London híd járdájára felhajtva a gyalogosok közé gázolt, majd furgonjukból kiugrálva sok embert megkéseltek. A merényletben hét ember meghalt, 48-at kórházba szállítottak, közülük 21-nek az állapota válságos.

A támadókkal a Scotland Yard terrorellenes osztagának nyolcfős egysége végzett, összesen ötven lövést leadva a három terroristára. Az akcióban véletlenül lövés ért egy civilt is, de állapota a rendőrség vasárnap esti tájékoztatása szerint nem súlyos.

A One Love Manchester címmel megszervezett vasárnap esti koncerten Ariana Grande oldalán fellépett mások mellett Justin Bieber, Robbie Williams, a Coldplay, a Manchesterben alakult Take That, a The Black Eyed Peas, valamint Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, és óriási ovációt keltve, meglepetésvendégként a manchesteri születésű Liam Gallagher, az Oasis egykori frontembere is.