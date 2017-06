Másodfokú riasztások felhőszakadás miatt

2017. június 5. 17:52

A felhőszakadás veszélye miatt a keleti megyékben több járásra másodfokú riasztásokat adtak ki hétfő délután. Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat le.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott, hétfő éjfélig szóló veszélyjelzése szerint a felhőszakadás veszélye miatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést. Ezekben a megyékben az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.



Szintén a felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén.



Emellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a heves zivatarok miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Több járásra már a riasztást is kiadták, így már a következő órákban is várhatók akár viharos széllel, jégesővel kísért zivatarok.



A meteorológiai szolgálat azt írta: hétfőn az Alföldön szórványosan, az Északi-középhegységben néhol várható zivatarok kialakulása, melyekhez sok csapadék, viharos szél és jégeső társulhat. Kiemelten az Alföld délkeleti részén néhol heves zivatar is kialakulhat 40-50 milliméter feletti csapadékkal, nagyméretű jéggel és 80 kilométer/óra feletti szélrohammal.

Az éjszaka folyamán elsősorban a Dunától keletre, majd kedden kora délelőttől már többfelé lehetnek zivatarok, villámok. Zivatarra nagyobb számban a középső és keleti országrészben kell számítani, de helyenként a Dunántúl más területein is előfordulhatnak, főként az esti órákban északnyugat felől érkező hidegfront következtében. A délnyugatról északkelet felé mozgó zivatarokat jellemzően felhőszakadás (25-35 milliméternyi csapadék), jégeső és viharos széllökések kísérhetik. Helyenként, kiemelten a főváros térségében és az Északi-középhegység nyugati tájain ugyanakkor késő délutántól intenzív, heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez 80-90 kilométer/óra feletti szélroham és nagyobb méretű jég is társulhat.



Kiemelték továbbá, hogy kedden a késő esti óráktól a Dunántúl északnyugati felén is viharossá fokozódhat a szél.



Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 Celsius-fok között alakul.

MTI