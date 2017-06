London - Két elkövetőt megnevezett a rendőrség

2017. június 5. 20:57

Közzétette a szombati londoni merénylet három elkövetője közül kettőnek a nevét hétfő este a Scotland Yard.

A londoni rendőrség terrorizmusellenes parancsnokságának közleménye szerint a merényletet harmadik, egyelőre meg nem nevezett társukkal együtt Khuram Shazad Butt és Rachid Redouane hajtotta végre.



A Scotland Yard ismertetése szerint mindketten a kelet-londoni Barking városrészben éltek.



A 27 éves Khuram Shazad Butt pakisztáni születésű brit állampolgár volt, a 30 éves Rachid Redouane pedig "marokkóinak és líbiainak vallotta magát" - áll a rendőrségi tájékoztatásban.



A harmadik merénylő azonosítása még folyamatban van.



A három terrorista szombaton késő este egy bérelt fehér furgonnal felhajtott a London híd járdájára, ahol gyalogosokat gázoltak el, majd a közeli piac, a Borough Market környékén sok embert megkéseltek. A támadásban heten meghaltak, 48-an megsérültek, 18 sérült állapota továbbra is válságos.



A kiérkező fegyveres rendőri egység mindhármukat az első bejelentéstől számított nyolc percen belül agyonlőtte. A nyolcfős terrorellenes osztag összesen 50 lövést adott le az akcióban.



A Scotland Yard hétfő esti tájékoztatása szerint Khuram Shazad Buttot ismerte a rendőrség és a brit elhárítás (MI5), de olyan hírszerzési adat nem volt róla, amely arra vallott volna, hogy a szombat esti terrorcselekmény elkövetésére készült.



A másik megnevezett férfit, Rachid Redouane-t a hatóságok a merénylet előtt nem ismerték.



A közlemény hangsúlyozza, hogy az MI5 és a rendőrség jelenleg ötszáz aktív terrorellenes nyomozást folytat, és háromezer olyan embert figyel, akik valamilyen okból a terrorellenes hatóságok "érdeklődésére" tarthatnak számot. A Scotland Yard beszámolója szerint további húszezer ember van a korábban megfigyeltek listáján, és az MI5 társzervezeteivel együtt jelenleg is vizsgálja, hogy ez a csoport milyen kockázatot jelent.



A rendőrség közölte azt is, hogy a biztonsági és hírszerző szolgálatok 2013 óta 18, a március 22-én Londonban elkövetett - a szombat estihez hasonló jellegű - gázolásos és késeléses merénylet óta öt terrortámadási tervet hiúsítottak meg.



A tájékoztatás szerint a szombati merénylet után 12 embert - hét nőt és öt férfit - vettek őrizetbe, közülük egy férfit és egy nőt szabadon engedtek.



Ezzel párhuzamosan Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter Londonban, Franciaország nagykövetségén elmondta, hogy két francia állampolgár a támadás óta nem került elő. A tárcavezető megerősítette, hogy a hét halálos áldozat egyike is francia, és a sérültek között is nyolc francia állampolgár van, közülük négyen súlyosan megsebesültek.

MTI