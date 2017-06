Magyar-orosz - Háromgólos vendéggyőzelem

2017. június 5. 23:09

A pénteken Andorrában világbajnoki selejtezőt játszó magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott hétfő este az orosz csapattól felkészülési mérkőzésen.

Bernd Storck szövetségi kapitány négy újoncot avatott az összecsapáson, Eppel Márton és Márkvárt Dávid kezdőként, míg Kleisz Márk és Balogh Norbert csereként mutatkozott be a nemzeti csapatban.



A magyar válogatott 39 éve nyeretlen az oroszokkal szemben, legutóbb 1978-ban a jogelőd Szovjetuniót győzte le.



Felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Oroszország 0-3 (0-2)



Groupama Aréna, 15 ezer néző, v.: Christian Dingert (német)

gólszerzők: Szmolov (20.), Eppel (40., öngól), Poloz (89.)

sárga lap: Márkvárt (66.), Kleinheisler (80.), illetve Vasin (38.), Jerokin (48.)



Magyarország: Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Lang Ádám, Kádár Tamás (Vinícius Paulo, a szünetben), Hangya Szilveszter (Kleisz Márk, a szünetben) - Márkvárt Dávid, Nagy Ádám - Dzsudzsák Balázs (Kleinheisler László, 70.), Kalmár Zsolt (Sallai Roland, a szüneten), Stieber Zoltán (Gyurcsó Ádám, 75.) - Eppel Márton (Balogh Norbert, 70.)



Oroszország: Igor Akinfejev - Alekszandr Szamedov (Igor Szmolnyikov, 76.), Viktor Vasin, Georgij Dzsikia (Roman Siskin, 81.), Fedor Kudrjasov, Jurij Zsirkov (Dimitrij Taraszov, 88.) - Alekszandr Golovin, Gyenyisz Glusakov, Roman Zobnyin (Alekszandr Jerokin, 33.) - Fedor Szmolov (Alekszej Mirancsuk, 84.), Alekszandr Buharov (Dimitrij Poloz, 63.)



I. félidő:



20. perc: Szmolov indult meg a félpályáról, rávezette a labdát Kádárra, aki elcsúszott, így nem tudott szerelni, majd a támadó a visszafutó Márkvárt lábai között tolta befelé a labdát, s 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).

40. perc: Szamedov jobb oldali szögletét élesen lőtte a rövid sarokra, a berobbanó játékosok előtt elsuhant a labda, ez pedig megzavarta Eppelt, akiről a saját kapujába vágódott a labda (0-2).



II. félidő:



89. perc: orosz kontra végén a bal oldalon felfutó Mirancsuk tálalt Poloz elé, aki teljesen tisztán lőhetett, a labdába ugyan beleért egy védő, de így is a hálóban kötött ki (0-3).



Az első félidőben ugyan a magyaroknál volt többet a labda, de láthatóan csak azért, mert ez így tökéletesen megfelelt a vendégeknek, akik rendre már a hátul adogató hazai védőket is megzavarták. A magyar védelmet könnyedén hozták zavarba a letámadó oroszok, igaz, helyzetek számában ez sokáig nem mutatkozott meg. Az orosz csapat a 20. percben egy szép szóló végén - igaz, kellett Kádár elcsúszása is - megszerezte a vezetést, innentől pedig még magabiztosabban futballozott. A játékrész végén a válogatottban debütáló Eppel egy rendkívül szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába fejelt, így kétgólos előnnyel térhettek pihenőre a vendégek.



A szünetben Bernd Storck hármat is cserélt, közülük Kleisz Márk most debütált a magyar válogatottban.

A játék képe nem sokat változott, a magyarok ugyan mentek előre, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A közönség első felhördülésére a 77. percig kellett várni, ekkor a csereként pályára lépő, szintén debütáns Balogh Norbert harciasságának köszönhetően szerzett kis híján gólt. A második játékrészben talán éppen a Palermo támadójának játékát lehetett leginkább pozitívan értékelni. Az oroszok a kitámadó magyarokat még a 89. percben büntették egy kontragóllal, beállítva ezzel a végeredményt.

"Minden elveszített mérkőzés fájdalmas, ez most különösen bosszantó, hiszen figyelmetlenségekből, a semmiből kaptuk a gólokat" - értékelt Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Hozzátette, próbáltak előre játszatni, tartani a labdát és helyzeteket kialakítani, de a már említett figyelmetlenségek kétgólos orosz vezetést eredményeztek a szünetre. "Ebből mindannyiunknak tanulnunk kell, ugyanakkor most a legfontosabb az volt, hogy a fiatal játékosaink egy kis rutint szerezzenek az Andorra elleni találkozó előtt. A végén túlságosan is kinyíltunk, ennek lett a harmadik gól az eredménye."



Storck megjegyezte, ez egy távlati csapat volt, ráadásul a klubokkal való korábbi megállapodás miatt nem is a legerősebb kerettel vágtak neki a felkészülésnek. Külön kiemelte a másodosztályból érkező Márkvárt Dávidot, aki egy ilyen erős ellenféllel szemben is remekül helyt állt.



"Nem volt egy könnyű meccs, hiszen egy rendkívül nehéz felkészülésből érkeztünk ide. Időre volt szükségünk, hogy felvegyük a játék ritmusát, de sikerült belejönnünk, és azt gondolom, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést" - nyilatkozott a találkozó után Sztanyiszlav Csercseszov, az oroszok szövetségi kapitánya.

MTI