Az ENSZ főtitkára az óceánok megmentésére szólít fel

2017. június 5. 23:23

António Guterres ENSZ-főtitkár az óceánok megmentésére szólított fel egy "világkatasztrófa elkerülése" érdekében a világszervezet New York-i székházában hétfőn kezdődött, az óceánokkal és a tengerekkel foglalkozó nemzetközi konferencia megnyitóján.

Beszédében Guterres arra buzdította a világ országait, hogy tegyék félre saját érdekeiket és tegyenek meg mindent az óceánok és a tengerek megmentése érdekében. "Félre kell tennünk a rövidtávú hasznot a hosszútávú nyereség érdekében" - fogalmazott az ENSZ-főtitkár.



Hangsúlyozta: "az óceánok megőrzése magának az életnek a megőrzését jelenti".



Antónió Guterres azonnali konkrét intézkedéseket is javasolt: a tengeri természetvédelmi területek bővítését, a halászat újraszabályozását, a vizek megtisztítását, bizonyos vidékeken a turizmus megszüntetését.



Az öt napig tartó óceánkonferencia a maga nemében az első ilyen jellegű nemzetközi tanácskozás. Célja, hogy rávilágítson az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások védelmének fontosságára és az erőforrások okos és fenntartható felhasználására. A konferencia célkitűzései között szerepel egy olyan hosszútávú stratégia kidolgozása, amely megfordíthatja az óceánok és a tengerek vizének, élővilágának és egész környezetének hanyatlását. Beszédében maga António Guterres is utalt a többi között arra, hogy a klímaváltozás miatt a korallzátonyok kifehérednek, a tengerek vizét az emberek műanyaghulladékokkal szennyezik, sok vidéken pedig a túlhalászás következményeivel - például a tápláléklánc megváltozásával - kell számolni.



A konferencia végén a résztvevők várhatóan akciótervet is elfogadnak.

MTI