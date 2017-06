Az amerikai elnök ismét bírálta a londoni polgármestert

2017. június 5. 23:25

Donald Trump amerikai elnök hétfőn ismét bírálta Sadiq Khan londoni polgármestert.

Az elnök hétfőn délelőtt újabb Twitter-bejegyzést szentelt a londoni politikusnak, s úgy vélte, hogy Sadiq Khan "szánalmas kifogást" talált arra a korábbi közleményére, miszerint a londoniaknak nincs okuk riadalomra.



Donald Trump vasárnap hajnal óta bírálja London polgármesterével. A szombat este, a brit fővárosban elkövetett terrorakció után egyik Twitter-üzenetében azzal vádolta meg Khant, hogy közleményével elbagatellizálja a fenyegetést. A polgármester nem reagált, szóvivője azonban a CNN hírtelevíziónak nyilatkozva közölte: Khan arra utalt, hogy a város lakóinak nem kell megrémülniük, ha több rendőrt látnak az utcán. Amúgy Khan eredeti közleményében is az szerepelt, hogy a nagyobb rendőri jelenlét, nem a terrortámadás miatt "nincs ok riadalomra".



Trump megjegyzéseit ellenérzéssel fogadták, mind az Egyesült Királyságban, mind az Egyesült Államokban. A brit liberális demokraták vezetője szerint az amerikai elnök megsértette az angol értékrendet. Theresa May megjegyezte: Khan jó munkát végzett. Az Egyesült Államok Polgármesteri Konferenciája - amely 1400 amerikai várost tömörítő laza szervezet - közleményt adott ki és ebben szintén a londoni polgármester mellé állt.



Sadiq Khan London első muszlim polgármestere.

MTI