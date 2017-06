Kövekkel dobálnak buszokat Molenbeekben

2017. június 6. 11:03

Az egyre gyakoribbá váló kődobálások miatt a De Lijn nevű flamand távolsági busztársaság sofőrjei nem hajlandóak áthaladni Brüsszel Molenbeek nevű városrészének egyes utcáin - írta a La Libre Belgique francia nyelvű belga napilap.

A napilap információi szerint Brüsszel főként muzulmánok lakta Molenbeek nevű kerületében, az utcán játszó gyerekek és fiatalok január óta rendszeresen kövekkel dobálják meg a távolsági buszokat.



A buszvezetők arról számoltak be, hogy - abban az utcában, ahol tavaly tavasszal a hatóságok elfogták a 2015 novemberében, Párizsban elkövetett terrortámadások megszervezésével vádolt Salah Abdeslamot - a buszokat ért kőzáporban több szélvédő és oldalsó ablak tört be, vagy keletkezett másmilyen kár a járművekben.



A sorozatos incidensek miatt a Belgium északi, flamand nyelvű tartománya felé induló járművek vezetői bejelentették, hogy a jövőben nem haladnák át a kerület ezen utcáján és bizonyos más területein, mivel nem érzik munkáltatójuk támogatását saját és utasaik védelmére vonatkozóan.



A sofőrök a busztársaság vezetői mellett a helyi rendőrséget is tétlenséggel vádolják.



A beszámoló szerint a rendőrség megerősítette a támadásokról szóló híreket. Hozzátették a kődobálás a város más kerületeiben is előfordul és a brüsszeli tömegközlekedés járatait is érinti.



Francoise Schepmans, a kerület polgármestere elmondta, egy korábbi támadás bejelentését követően a hatóságok egy 18 éves fiatalt állítottak elő, ügyét június folyamán tárgyalják - tájékoztatott a napilap.



Belgium körülbelül 11 milliós lakosságából legalább fél millióan vallják magukat muzulmán vallásúnak. A főváros lakosságának már több mint 20 százaléka muszlim.



Molenbeek a brüsszeli iszlamisták fellegvárának számít. Úgy 2015 novemberében, Párizsban, mint a 2016 márciusban, Brüsszelben elkövetett terrortámadás szálai a kerületbe vezettek. Európából a lakossági arányaihoz képest Belgiumból, az országon belül is Molenbeekből csatlakoztak legtöbben az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez Európából, a Szíriából hazatért harcosok közül legtöbben ebben a kerületben laknak.



Tavaly március 22-én a belga fővárosban először a Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd fél órával később az európai uniós negyed közelében lévő Maelbeek metróállomáson hajtottak végre öngyilkos merényletet egy dzsihadista csoport tagjai. A két támadásban harminckét ember életét vesztette, és nagyjából háromszáznegyvenen megsebesültek, utóbbiak között két magyar állampolgár is volt. E támadások elkövetését az Iszlám Állam vállalta magára.

MTI