Június közepén indul a fehér gólyák látványgyűrűzése

2017. június 6. 11:16

Június közepén kezdődik meg a fehér gólyák látványgyűrűzése a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében.

Idén júniusban több olyan gólyafióka-gyűrűzési akciót szervez az egyesület a közönség bevonásával, amelyeknek köszönhetően meg lehet ismerni a fehér gólyák vonulási viselkedését, repülési útvonalait és afrikai telelőterületeit - áll a szervezet keddi közleményében.



A gólyafészkeket csak emelőkosaras darus kocsival lehet megközelíteni, de annak érdekében, hogy az érdeklődők minél közelebbről láthassák a gólyákat, a szakemberek néhány fészeknél egy-egy fiókát le is visznek a közönséghez. Azokon a helyszíneken ahol ez biztonságosan megtehető, hosszabb időre is megállnak, hogy a daru kosarában a vendégek is feljuthassanak a fészekhez. Ennek köszönhetően nem csak arra kínálkozik lehetőség, hogy az érdeklődők belepillanthassanak egy gólyafészekbe, de fényképezni, videózni is lehet a fűcsomókkal kibélelt fészekben a fejüket elfordítva lelapuló, sorban fekvő fiókákat.



A Gólya Road Show rendezvényeinek folyamatosan frissülő részletei, a helyszínek várhatóan tovább bővülő listája a szervezet honlapján érhető el.

MTI