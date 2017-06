Nyártól elérhető a Digitális Jólét Alapcsomag

2017. június 6. 11:32

Nyártól elérhető a szolgáltatók kínálatában a Digitális Jólét Alapcsomag, amelynek legfőbb célja, hogy nethasználóvá válhasson az a 200-250 ezer ember, aki anyagi okok miatt nem kapcsolódott eddig a világhálóra - mondta Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Megjegyezte, a legutóbbi kutatások szerint másfél millió ember nem nethasználó, és 14 százalékuk anyagi okokkal magyarázza ezt. A leggyakoribb okként megjelölt kompetenciahiány leküzdésére már történtek kormányzati intézkedések - tette hozzá.



Jelezte, mostantól nyújthatják be pályázatukat a szolgáltatók az állami tulajdonú védjegyre; gyors elbírálás után, ennek birtokában 45 napjuk van a társaságoknak, hogy felvegyék kínálatukba a legkedvezőbb ajánlatuknál legalább 15 százalékkal olcsóbb csomagot. A kormányzat ettől azt reméli, hogy sokakat kapcsol be úgy a digitális ökoszisztémába, hogy az igénybevétel kétszer egyéves periódusa után megfizethetővé válik számukra az internetszolgáltatás.



Deutsch Tamás felidézte: idén január elsején a korábbi 27-ről 18 százalékra csökkent az internetszolgáltatás áfája, ezt a parlament előtt fekvő javaslat a jövő év első napjával öt százalékra csökkentené. Ez az intézkedés és a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetése összességében legalább 35 százalékkal mérsékli az árakat.



A miniszterelnöki biztos jelezte, minden nagy és közepes szolgáltató közölte már, hogy napokon belül pályázik a programba belépésre, többek pedig annak a szándékuknak is hangot adtak, hogy a legkisebbet meghaladó mértékű kedvezményt adnak ezen csomagot választó ügyfeleiknek.



Kitért arra is: az választhatja az opciót, akár mobil-, akár vezetékes szolgáltatásra, akinek vagy közeli hozzátartozójának nevén vagy lakhelyén a megelőző egy évben nem volt ilyen szerződés; mobilinternetnél negyedik generációs hálózatot elérő, legalább 500 megabájtos csomag az alap, vezetékes szolgáltatásnál pedig forgalmi korlát nélküli, négy megabájtos névleges vagy egy megabájtos garantált letöltési sebesség az elvárás.

MTI