Elkészült a Duna Arénához vezető rakparti sétány

2017. június 6. 13:24

Elkészült a Moszkva sétány, amely a júliusi vizes világbajnokság fővárosi fejlesztési beruházásaként valósult meg.

A Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. keddi tájékoztatása szerint az új sétány a pesti Duna-part eddig kihasználatlan szakaszán hoz teljes megújulást.



A partszakaszon 1150 méter hosszú, 7 méter széles, elválasztott gyalog- és kerékpárutat alakítottak ki. A két út az Árpád-híd alatt csatlakozik a meglévő, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúthoz, illetve a Dagály-projekt keretében megépült kerékpárúthoz.



Délen a Dráva utcai csomópontban juthatnak fel a kerékpárosok a felső rakpartra és a Dráva utcába a meglévő kerékpárutakhoz - olvasható a közleményben.



A dokumentum kitér arra is, hogy a beruházás fontos része volt annak az átfogó fővárosi fejlesztésnek, amelynek keretében - a Parlamenttől a Dagály-fürdőig a pesti alsó rakparton, majd ennek folytatásaként északi irányban a Népfürdő utcában a Rákos-patakig - kerékpárút és gyalogos sétány épül ki.



A kft. emlékeztet arra, hogy a fejlesztés a gyalogos- és a kerékpárút kiépítése mellett magában foglalta a szomszédos területek, zöldfelületek rendezését, egyedi tervezésű utcabútorok és kerékpártárolók elhelyezését, intelligens közvilágítás és smart city megoldások előkészítését is.



"A rekonstrukció a jelent a jövővel egyesítve, az intelligens város koncepciót szem előtt tartva valósult meg. A sétányra okos pontokká alakítható új közvilágítási oszlopok kerültek, így - Budapesten az elsők között - rendelkezésre állnak a feltételek az ingyenes közterületi WiFi szolgáltatás beindításához is. A korszerű lámpaoszlopok energiatakarékos, környezetbarát LED lámpatestekkel lettek felszerelve" - folytatódik a közlemény.



A kerékpárút szerves részévé válik az EuroVelo Duna-menti nemzetközi kerékpárút-rendszernek. A sétány mentén elhelyezkedő támfalakat a világbajnokság arculati elemeivel festették meg, így a partszakasz Budapest és Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseményét hirdeti.



A vizes világbajnokságra - Balatonfüreden és Budapesten - július 14. és 30. között kerül sor.

MTI