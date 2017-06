Könyvhét - Több mint 80 kiadó 339 új kötete jelenik meg

2017. június 6. 14:21

Összesen 85 kiadó 339 új kötetéből válogathat a közönség a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok központi rendezvényén, a fővárosi Vörösmarty téren - mondta el Péterfy Gergely, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) igazgatója kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hozzáfűzte: a határon túli kiadók a tavalyihoz képest idén héttel több, 57 új címmel jelentkeztek a Könyvhét alkalmából. Az összes újdonság megvásárlásához 1 millió 41 ezer 268 forinttal kell a Vörösmarty térre indulni, a legdrágább kiadvány csaknem 10 ezer forintba kerül, a legolcsóbbat pedig 500 forintért kínálják. A könyvek átlagára a tavalyihoz képest alig nőtt, idén 3090 forint.



A magyar könyvszakma nehéz helyzete ellenére változatos tartalmú, gazdag anyagú, hivalkodás nélküli, ízléses kötetek sokaságát vonultatja fel az idei könyvhét - mondta el a kínálatot bemutató Tarján Tamás irodalomtörténész. Hozzátette: ugyan az idei termés talán nem éri el a 2016-os nagyon magas nívót, de semmi oka a szégyenkezésre.



Az idei Könyvhetet az olvasmányirodalom uralja, a kínálatot monumentális regénytermés jellemzi, amelyben nagy hangsúlyt kap a válságtudat, a kiútkeresés - hangsúlyozta az irodalomtörténész, aki szerint a fő témák között van idén az apokaliptikusság, a halálpillanat, a misztikum, a tudatmódosítás, a rasszizmus, a nacionális összetűzés, a jövőt fürkésző tudományos-fantasztikus ezotéria, valamint a szektariánusság és a sámánizmus.



Mint fogalmazott, az idei olvasmányirodalom termésből kiemelkedik Tompa Andrea Omerta című regénye, valamint Szijj Ferenc Növényolimpia, Tóth Krisztina Párducpompa és Ferdinandy György Az ingázás dicsérete című új kötete is.



Szolid szépségről, nem rongyrázó, drága dizájnt hajszoló ízlésről tesz tanúságot számos könyvheti újdonság - emelte ki Tarján Tamás, aki az idei Könyvhét uralkodó tendenciájának vélte a vegyes műfajú könyvek idei nagy számát is.



Az Arany János-emlékévre megjelent kiadványokból a Nap Kiadó Csűrös Miklós Világol tiszta fénye című kötetét emelte ki, amelyben a költőfejedelemhez kapcsolódó irodalmi szövegek jelentős része helyet kapott. A meseirodalom területén a Pont Kiadónál Bárdos József egy speciális mesetípusról írt könyvet, míg a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) a gyerekirodalom-kutatásról jelentetett meg kiadványt.



Az irodalomtörténész úgy fogalmazott: bár a tavalyival összehasonlítva idén nem olyan erős a lírai kínálat, nagy öröm, hogy már-már elfeledettnek hitt költők jelentkeztek új kötettel, köztük Székely Dezső, Urbán Gyula és Tarbay Ede. A verseskötetek közül a legerősebbnek Ágh István új könyvét, az Elvarázsolt éneket nevezte, de kiemelte Fodor Ákos posztumusz verseskötetét is, a Zajszünetet.



Tarján Tamás idei kedvencei közt említette Földényi F. László A melankólia dicsérete, Romsics Ignác A Horthy-korszak, a Fekete Sas Kiadó Gellérthegy című kiadványát, valamint a 94 éves művészettörténész, Dávid Katalin életrajzának most megjelent részleteit tartalmazó kötetet is.



A Könyvhét a saját magunkra ismerés lehetősége, hiszen életünk egy-egy fejezetét fedezhetjük fel az új könyvekben - mondta el Tarján Tamás, aki szerint a rendezvény egyben a kulturális emlékezés egyik fontos formája is. Megjegyezte: legalább tíz könyvben bukkan fel Esterházy Péter fájdalmas hiánya. A Könyvhét hagyományos kiadványait, a Körkép és a Szép versek antológiát is a tavaly elhunyt író emlékére ajánlotta a Magvető Kiadó.



Immáron ötödik alkalommal rendezik meg a Könyvhét országos megnyitóját, amelynek idén Debrecen ad otthont. Kovács Béla Lóránt, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója kiemelte: az alföldi város Szabó Magda emlékének szenteli a Könyvhét eseményeit, és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy Debrecent mint irodalmi toposzt mutassák be a közönségnek.



Kocsis András Sándor, a MKKE elnöke hangsúlyozta: az elmúlt másfél év megrázó volt az irodalom számára, búcsúzni kellett több nagy alkotótól is.



"Nehéz tudomásul venni, hogy tegnap eltávozott közülünk Jókai Anna" - fogalmazott, kiemelve, hogy a Könyvhétre jelenik meg a kétszeres Kossuth-díjas írónő Átvilágítás című önéletrajzi regénye.



Kitért arra is: a mintegy hárommilliárdos tartozást felhalmozó Könyvbazár Kft. öncsődjével veszélybe került a Magyarországra mindig jellemző, változatos könyvkiadói struktúra. Megoldási javaslatokkal fordultak a kormányhoz, ám mindeddig nem kaptak választ.

