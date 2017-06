Boros Bánk: Soros szereptévesztésben él

Soros György "maffiaállamnak" nevezte Magyarországot, amit Orbán Viktor miniszterelnök is kikért magának - a témában Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója nyilatkozott a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Boros Bánk Levente példa nélkülinek nevezte, hogy Soros György Brüsszelben tartott előadásán „maffiaállamnak” nevezte Magyarországot, mellyel nemcsak a miniszterelnöknek és a kormánynak, de gyakorlatilag az egész ország népének „beszólt” kifejezésével.

Az elemző szerint Soros György „utálatának gyökere” valahol a világképében keresendő. Az terjed róla a világban, hogy ő egy „humanitárius filantróp”, aki segít elnyomott népeknek és rendszerek leváltásában, támogatja a migránsokat és a menekülteket – mondta el az igazgató.

Boros Bánk Levente Boros Bánk Levente

Hozzátette: a liberális világképébe nemcsak saját, de számos Egyesült Államokbeli forrásokat is bevont, célja egyfajta nyitott társadalom megvalósítása, mely eltörli a nemzeteket, és a különböző nációk, civilizációk „összemosását” szolgálná, ezért nem szereti azokat a politikai személyiségeket, akik szemben állnak ezzel a világképpel.

Magyarország tekintetében elmondható, hogy Soros György a civil szervezeteken kívül aktív résztvevője a baloldali és liberális pártok támogatásának, amelyek szemben állnak a Fidesz-KDNP kormánypárttal – hangsúlyozta.

Szereptévesztésben van

Soros azt a kezdeményezést támogatja – folytatta, melyet anyagi támogatással is segítene, hogy az Európai Unió évente 1 millió migránst fogadjon be országaiba. Konkrét elképzelése is van az EU jövőjét illetően, ami azért is cinikus helyzet, mert egy amerikai milliárdos, aki korábban európai valutákat döntött be, szólna bele az EU ügyeibe – abba, hogyan kellene azt vezetni, sőt milyen társadalmi struktúrákat kellene létrehozni. Soros György szereptévesztésben van, de sokan mégis támogatják Brüsszelben – magyarázta Boros Bánk Levente.

Szerinte nem az Atlanti-óceán másik feléről kellene beleszólni a hétköznapi európai emberek életébe, mert ez az uniós vezetők és kormányzók saját feladata, akiknek biztonságot kell teremteniük az emberek számára.

Gyengíti a demokráciát

Annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Soros György hálózatát sötétnek nevezte, mely a szürkezónában mozog és a legitimitás határán működik, amelyet „maffiának” is lehet hívni, azt mondta, amit Soros képvisel, az mélyen antidemokratikus, nemcsak Magyarországon, de egész Európán belül is, hisz őt senki nem választotta meg és senki nem kérte, hogy jöjjön ide.

A Soros György által támogatott rendszerek gyengítik azt a demokráciát, amelyben a hétköznapi választópolgárok élnek és hisznek – húzta alá Boros Bánk Levente.