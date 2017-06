Görögország lesz Európa legproblémásabb gazdasága?

2017. június 6. 18:39

A görög gazdaságnak számos megpróbáltatáson kellett túllépnie az utóbbi években. A válság előtti időszaktól kezdve - ami az adósság által támogatott gazdasági növekedés jegyében telt- a balkáni gazdaság átesett egy minden területét érintő nagy pénzügyi válságon is. Az Európai Unió és az Európai Központi Bank segítsége nélkül az ország kétségkívül tönkrement volna.

Az AKCENTA CZ szakértője úgy véli, hogy Görögország már túl van a nehezén. Az ország egyik legfőbb problémája a versenyképessége, amelynek hiánya a folyó fizetési mérleg elmaradásában mutatkozott meg. Ahhoz, hogy a görögök megengedhessék maguknak a nagymértékű import tevékenységet – ugyanakkor az alacsony exportot – magas összegű kölcsönfelvételre volt szükségük.

A jelenlegi versenyképességről még nem mondható el, hogy magas színvonalon áll, de a fizetési mérleg már stabilizálódott, miközben 2016-ban csak enyhe deficitet mutatott. Sőt, egy évvel korábban többlettel zárt, és az eladósodás is megállt. Sajnos a görög adósság mértéke a GDP-hez viszonyítva lassan csökken, ezáltal egyfajta feszültséget, a 2015. évi forgatókönyv megismétlődésétől való félelmet generál. Görögországnak 2010 óta problémái voltak a GDP csökkenésével, azonban ez a folyamat úgy néz ki, lezárult. Az Európai Központi Bank a 2017-es évre a GDP 2,5 %-os növekedését jelzi előre. Arra, hogy ez az optimista előrejelzés beigazolódik-e, még várnunk kell.

„A javulások ellenére a görögök kénytelenek lesznek számos reformot végrehajtani. Változtatni kell a szabályozás, szociális rendszer, valamint a közigazgatás működésén is. Amennyiben a változtatásokra nem kerül sor, azt sem lehet kizárni, hogy ismét támogatást kell kérniük az Európai Unió és az Európai Központi Bank részéről”– mondta az AKCENTA CZ szakértője, Miroslav Novak. A görög bankok jelenleg is támogatásban részesülnek az Európai Központi Bank és a Görög Nemzeti Bank részéről. Amennyiben a gazdaság helyzete stabilizálódik és csökken az adósság, akkor annak a veszélye is fennáll, hogy a görögök elbízzák magukat, és a többéves költségvetési megszorítás után ismét emelni akarják az életszínvonalat, ezáltal bizonyítva azt, hogy az eladósodás ezzel járó növekedése nem okoz nekik gondot.

Kijelenthetjük, hogy Görögország már túl van a legnehezebb időszakon, azonban a befektetők és a vállalkozók számára még bizonytalan a balkáni gazdaság jövője, és továbbra is az ismeretlennel állnak szemben.

Akcenta cz