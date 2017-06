A nyugdíjakról vitáztak a Parlamentben

Az Országgyűlés vitanapot tartott kedden a nyugdíjasok helyzetéről. Az ellenzéki pártok szerint alacsonyak a nyugdíjak és a kormány nem becsüli meg az idős embereket. A kormánypártok viszont arra emlékeztettek, hogy a szocialisták vettek el egyhavi nyugdíjat, amit az elmúlt években a sorozatos emeléseknek köszönhetően már visszakaptak a nyugdíjasok.

A szocialisták azért kezdeményeztek vitanapot, mert szerintük egy nyugdíjkorrekciós programra és a 13. havi nyugdíj bevezetésére van szükség – jelentette ki az országgyűlési vitanapon az MSZP vezérszónoka, Korózs Lajos.

„Ki fogjuk alakítani a megélhetési minimum rendszerét, amely minden dolgozó és nem dolgozó számára biztosítani fog egy minimumszintet, aztán azt is meg kell nézni, hogy milyen korrekciós lehetőségek vannak a 100 ezer forint alatti ellátásoknál azok emelése érdekében” – fogalmazott.

Az LMP is csatlakozott a vitanapi kezdeményezéséhez. A párt frakcióvezető-helyettese ezt egyebek mellett azzal indokolta, hogy a kormány szerintük nem tett semmit a kisnyugdíjasokért. „A jelenlegi egységes arányú nyugdíjemelés a kisnyugdíjasoknak alacsony, magasabb ellátásban részesülőknek magasabb összeget jelent” – fogalmazott Schmuck Erzsébet.

A Jobbik szerint a magyar állam keveset költ a nyugdíjrendszerre. Sneider Tamás, a párt alelnöke azt mondta: kormányra kerülve új nyugdíjszámítási és nyugdíjemelési rendszert vezetnének be.

„Elindítunk egy bizonyos mértékű differenciált nyugdíjemelést. Ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb mértékű nyugdíjak magasabb mértékkel fognak emelkedni, mint a magas vagy luxusnyugdíjak” – mondta Sneider Tamás.

Megvédik a nyugdíjat

A KDNP-s Hollik István a vitán arról beszélt, hogy egy igazságos és méltányos nyugdíjrendszer csak akkor alakítható ki, ha együttműködnek a gazdaság- és nyugdíjpolitika szereplői.

„Éppen ezért 2010-ben a kormány megállapodást kötött a nyugdíjszervezetekkel arról, hogy történjen bármi is az országban, garantálja és megvédi a nyugdíjak értékét” – hangsúlyozta.

A balliberális kormányok elvettek egyhavi nyugdíjat, és az egekig emelték a rezsit – jelentette ki a nyugdíjpolitikai vitán a Fidesz országgyűlési képviselője. Selmeczi Gabriella hangsúlyozta: 2010 óta sikerült megőrizni, sőt emelni a nyugdíjak vásárlóértékét, továbbá csökkent több élelmiszer áfája és a rezsiköltségek is.

„Duplájára emelték az áram díját és háromszorosára a gáz díját. 2010-től hát elég nagy hangzavar kíséretében sikerült ezen a helyzeten változtatni és sikerült csökkenteni a rezsiszámlákat, sikerült csökkenteni azokat a költségeket, amelyeket többek között a nyugdíjasok is kifizettek” – mondta Selmeczi Gabriella, aki hangsúlyozta: a nyugdíjasok a jövő évben is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re, mert 2018-ban a nyugdíjemelésen felül nyugdíjprémiumra is számíthatnak.