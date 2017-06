Terrortámadás volt a Notre Dame előtt

2017. június 6. 21:22

Kalapáccsal támadt egy férfi kedd délután a párizsi Notre Dame előtti téren egy rendőrre, akinek az egyik kollegája lelőtte a támadót - közölte a párizsi prefektúra.

A lábán megsebesült támadót, aki egy ideig a katedrális előtti téren feküdt mozdulatlanul a földön, a mentők kórházba szállították. Állapotáról egyelőre nem adtak tájékoztatást a hatóságok, de annyit jeleztek, hogy a megtámadott rendőr könnyebben megsebesült.



Gérard Collomb belügyminiszter a támadás helyszínén tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a támadó azt kiabálta, hogy "ezt Szíriáért", s egy algériai diák személyi papírjai voltak nála, amelyek hitelességét még ellenőrizniük kell a hatóságoknak.



A BFM hírtelevízió értesülése szerint az az algériai állampolgár, akinek a papírjait a támadó mellett megtalálták, legálisan, érvényes vízummal tartózkodott Franciaországban, s nem szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban. A Farid keresztnevű 40 éves, pszichológiai gondokkal küzdő férfi a Párizshoz közeli Cergy-Pontoise-ban lakik és doktori tanulmányokat folytat Párizsban.



A támadást követően szemtanúk szerint a támadó az Iszlám Állam dzsihadista szervezet által kikiáltott "kalifátus (önjelölt) katonájának" nevezte magát.



A belügyminiszter, aki merényletnek minősítette a támadást, megerősítette, hogy a férfi kalapáccsal támadt a rendőrre, de találták nála két konyhakést is.



Szemtanúk két detonációt hallottak, s arról is beszámoltak, hogy a rendőrök megközelítették a földön fekvő támadót, aki halottnak tűnt, mindenhol vér volt körülötte.



A rendőrség Párizsnak a turisták által egyik leglátogatottabb terét teljesen körbezárta, s arra kért mindenkit, hogy kerüljék el a környéket.



A támadás délután fél 5 körül történt, s a lövések nagy riadalmat okoztak az emberekkel teli téren. A Notre Dame katedrálisba közel ezren menekültek be, s a Twitteren megjelent fotók szerint a rendőrök azt kérték mindenkitől, hogy emelje magasba a kezét. Az embereket egy órával később egyesével kezdték a rendőrök kiengedni a katedrálisból, mindenkit megmotoztak.



A kezdeti pánikot követően a téren és a katedrálisban helyszíni beszámolok szerint jelenleg teljes a nyugalom.



A biztonsági kordont este 7 óra után feloldotta a rendőrség, a gépkocsi forgalom újraindult a Szajna-parton.



A Notre Dame katedrális, amelyet évente mintegy 13 millióan keresnek fel, szemben található a párizsi prefektúra központi épületével.



"A helyzetet kezeljük, egy rendőr megsérült, a tettest ártalmatlanítottuk, kórházba szállítottuk" - közölte a Twitteren a rendőrség.



Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított eljárást, az elkövetés módja és célpontja ugyanis egyértelműen iszlamista támadásra utal francia szakértők szerint.





Az elmúlt három évben ez volt a nyolcadik, s az elmúlt évben pedig az ötödik alkalom, hogy hatósági emberek, katonák vagy rendőrök ellen próbáltak meg merényletet végrehajtani Franciaországban, ahol 2015 eleje óta 238-an vesztették életüket és több százan megsérültek terrortámadásokban.



Legutóbb árpilis 20-án, három nappal az elnökválasztás első fordulója előtt a párizsi Champs-Elysées sugárúton egy 37 éves rendőrt fejbe lőtt és két másikat, valamint egy német járókelőt megsebesített egy merénylő, akit a helyszínen lelőttek a rendőrök.



A támadás három nappal a hét áldozatot követelő londoni merénylet után történt, amelyet az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalt magára.

MTI