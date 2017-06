Theresa May az emberi jogi törvényeket is módosítaná

2017. június 7. 00:08

Theresa May brit miniszterelnök szerint kormánya kész akár az emberi jogi törvényeket is módosítani, ha ez szükséges a terrorizmus elleni fellépéshez.

May a Londontól nyugatra fekvő Slough városában tartott kedd esti kampánygyűlésén, az elmúlt nem egészen három hónap három nagy-britanniai terrortámadására utalva kijelentette, hogy "ebből elég volt", és a terror elleni harchoz változtatásokra van szükség.



A szükséges változtatások között említette, hogy a terrorcselekményekért elítéltekre a jelenleginél hosszabb börtönbüntetéseket kell kiróni, könnyebbé kell tenni a hatóságok számára a terrorista tevékenységgel gyanúsított külföldiek visszatoloncolását saját országukba, és korlátozni kell a gyanúsítottakat szabadságjogaikban és mozgásukban olyan esetekben is, amikor bizonyítható ugyan, hogy veszélyesek, de a bizonyítékok nem elégségesek a bírósági büntetőper megindításához.



Theresa May szerint ha a brit emberi jogi törvények e cselekvési program megvalósítását gátolják, akkor e törvényeket is módosítani kell.



Az ellenzék bírálta a konzervatív párti miniszterelnök terveit.



Tim Farron, a Liberális Demokraták vezetője kedd esti nyilatkozatában kijelentette: e programjával Theresa May a szabadságot korlátozná, nem a terrorizmust.



Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje szerint a megfelelő válasz az utóbbi időszak terrortámadásaira a konzervatív kormány által kezdett rendőrségi leépítések megállítása, a rendőrség és a biztonsági szolgálatok költségvetésének emelése.



Corbyn előző nap lemondásra szólította fel Theresa Mayt a rendőrség létszámának csökkentése miatt. A munkáspárti vezető egy hétfői kampánygyűlésen kijelentette: a kormányfővel a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon "meg kell fizettetni" a rendőrségi létszámcsökkentések árát.



May ugyanakkor kijelentette: a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a terroristák elleni fellépésre kiképzett fegyveres rendőri osztagok létszámát.



May belügyminisztersége idején, 2010 és 2016 között a konzervatív kormány 19 ezer fővel csökkentette az országos rendőri állományt.

MTI