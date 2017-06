Nógrádi: Sokkal több problémánk lesz a jövőben

2017. június 7. 10:04

A korábbi és a szombati londoni terrortámadás fordulatot hozhat a csütörtöki brit választásokban. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott a témában a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Arra a feltevésre, hogy egy olyan kapacitást kellene kiépíteni, amely ellenőrizné a feltételezhetően radikalizálódott embereket Nagy-Britanniában, Nógrádi azt mondta: ennek kiépítése gyakorlatilag lehetetlen, hiszen ez közel 15-20 ezer szélsőséges vizsgálatát jelentené, melynek folyamatos ellenőrzése és megfigyelése szinte teljesen kizárt.

Hozzátette: ha azok a generációk döntő része, melyek már több évtizede Nagy-Britanniában élnek, nem tudtak integrálódni, akkor azok integrációs készsége, akik most érkeznek majd, csak a töredéke a korábbiaknak, ezért sokkal több probléma várható a jövőben – mondta el.

Járókelők egy rendőr mellett, az újramegnyitott londoni London Bridge-en. (MTI/AP/Alastair Grant)

May elveszítette az esélyét?

Az utóbbi három terrorcselekmény rendőri intézkedései alapján elmondta: a rendőrség nincs a „csúcson”, hiszen minden nap más információkat közöltek, sőt szabadon engedték az eddigi letartóztatottakat is. Bár bejelentették, hogy 13 merényletet meghiúsítottak, de hármat mégsem sikerült, így Nógrádi szerint Theresa May győzelme is kérdésessé vált.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a csütörtöki választás legfontosabb témája a biztonság kérdése lesz.

Fordulatok a választásokban

Kitért arra is, hogy Spanyolországban egy terrorcselekmény miatt hatalmas fordulat következett be, és ha ez a brit választások esetében is bekövetkezne, minden szem a szeptemberi német választásokra szegeződik majd, ahol azt fogják elemezni, Németországban a terrorcselekmények hogyan tudják befolyásolni a választásokat.

Fel kell készülni

Szerinte ha az Iszlám Államot sikerül is fölszámolni, a terrorizmus azzal nem szűnik meg, új terrorszervezetek jönnek majd létre, amelyek újabb és újabb terrorcselekményeket fognak végrehajtani. Erre az emberiségnek fel kell készülni, mert ez egy igen nehéz feladat lesz – hangsúlyozta Nógrádi.

