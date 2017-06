A Benes-dekrétumokról írt a pozsonyi Pravda

2017. június 7. 12:39

A Benes-dekrétumok fő tanulsága, hogy soha nem ismétlődhetnek meg, de ennek előfeltétele, hogy ne térjenek vissza a dekrétumokat megelőző állapotok - állapította meg a második világháború utáni kitelepítéseket lehetővé tevő dekrétumok tanulságairól közölt szerdai véleménycikkében a pozsonyi Pravda.

A Régi sérelmek tanulságai című cikk szerzője, a baloldali újság kommentátora, Peter Javurek Potápi Árpád Jánosnak a nemzeti összetartozás napja alkalmából Bonyhádon elmondott beszédét idézte, melyben a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kijelentette: "minden erőnkkel harcolni fogunk a felvidéki magyarság jogfosztását kimondó Benes-dekrétumok eltörléséért".



Amikor a győztes hatalmak a térképeket újrarajzolva arra a véleményre jutottak, hogy az lesz a legjobb ha nem lesznek németek a "nem német országokban", az újra létrehozott Csehszlovákiában "bekerült a csomagba a magyarok áttelepítése is, azért is, mert a háború előtti (csehszlovák) köztársaság szétverésében nem csak a szudétanémetek és Tiso-féle néppártosok vettek részt" - írta a cikk szerzője.



Hozzátette: a történelem nem fekete vagy fehér, ezért sincs értelme annak, ha egyesek egy eseményt az "össznemzeti sértettség érzésének előhívására" használnak fel, miközben figyelmen kívül hagynak mindent, ami ahhoz vezetett. Szerinte pontosan így tesznek a magyar nacionalista jobboldal képviselői, akik időről időre előhozakodnak a Benes-dekrétumokkal, mint a magyar földön történt minden rossznak az okával.



A demokratikus Németország és politikusai már régen tudatosították Versailles tanulságait, vagyis azt, hogy nem szabad okot adni olyan békekonferenciákra, ahol a győztesek olyan értelmetlenül kemény szankciókkal sújtják a legyőzötteket, amelyek a korábbinál is súlyosabb konfliktusokhoz vezetnek - írta a Pravda kommentátora, aki szerint a Benes-dekrétumoknak azért nincs helyük a mai Európában, mert a földrész semmiben sem hasonlít arra a kontinensre, ahol a lakosság kitelepítése a kisebbik rossznak számított. A benesi dekrétumok tanulsága tehát csak az lehet, hogy soha ne ismétlődjenek meg, nem pedig az, hogy visszatérjenek a dekrétumokat megelőző állapotok.



Az 1945. április 5-én az akkori csehszlovák kormány által Kassán elfogadott kormányprogram az ország területén élő összes németet és magyart háborús bűnösnek mondta ki. Ez a dokumentum volt az alapja Edvard Benes csehszlovák államfő azon hírhedt elnöki dekrétumainak, amelyek alapján a második világháború után több mint két és fél millió németet és mintegy százezer magyart fosztottak meg vagyonuktól, állampolgárságuktól és telepítettek ki vagy üldöztek el az országból.

MTI