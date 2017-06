Nem kaptak feloldozást a terroristák

2017. június 7. 13:15

Nem mondtak imát a londoni terrortámadás elkövetőinek vasárnapi temetésén a muszlim vallási vezetők. A váratlan fordulatot Rex Tillerson amerikai külügyminiszter is üdvözölte, mondván: épp itt az ideje, hogy a muszlim vezetők megtagadják a "feloldozást" a dzsihadistáktól. A terroristák kárhozatra ítéléséről egy közös nyilatkozatba tájékoztatta a publikumot több mint 130 muzulmán vallási vezető és imám.

Több mint 130 muszlim vallási vezető nem volt hajlandó imát mondani a London hídnál végrehajtott múlt szombati terrortámadás elkövetőinek lelkéért. A lépés csupán egy apró gesztusnak tűnhet, de egyben indirekt fenyegetésként is szolgálhat a jövő dzsihadistái számára: ha terrortámadások végrehajtói sosem nyerik el végső jutalmukat, sosem jutnak be a mennyországba. A muszlim vallási vezetők vasárnapi döntésére még nem volt példa, hiszen eddig mindig megbocsátottak a terrortámadóknak haláluk után – múltbéli cselekedeteiktől függetlenül.

A londoni hatóságok által kiadott képen a londoni terrortámadás három elkövetője, Khuram Butt, Rachid Radouane és Youssef Zaghba szerepel

Az imámok és a vallási vezetők egyetértettek abban, hogy nem mondanak imát a halott dzsihadistákért, és a világ többi muszlim vezetőit is arra kérték, hogy kövessék a példájukat – írta a Fox News. A döntés azért is kulcsfontosságú, mivel az eddigi terrortámadások után a muszlim vezetők általában a vallás és a támadások elhatárolásának érdekében szólaltak fel, nem a terroristák ellen.

“Csak undort és megvetést érdemelnek”

“Mi muszlim imámok és vallási vezetők elítéljük az utóbbi terrortámadásokat Manchesterben és Londonban” – állt a közösen kiadott nyilatkozatukban. A közleményben szerepelt továbbá, hogy bár az Egyesült Királyság különböző területeit és különböző hátterű településeit képviselik, ugyanazt a fájdalmat érzik, mint az egész nemzet, és összefognak a hidegvérű gyilkosok ellen, akik iránt csak undort és megvetést éreznek. Kiemelték, hogy a jövőben együtt próbálnak dolgozni annak érdekében, hogy az ilyen megvetendő cselekedeteket sehol se fogadhassa megértés vagy szimpátia.

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Rex Tillerson is üdvözölte az vallási vezetők közös nyilatkozatát. A külügyér elmondása szerint a vallási vezetők elítélték a támadók lelkét, hiszen a temetéseken az imámok a halottak megbocsájtásáért hivatottak fohászkodni.

Nem a vallásnak, hanem új hazájuknak tartoznak hűséggel

Mak Christy londoni rendőrparancsnok is kijelentette: eljött az idő, hogy a muzulmánok is fellépjenek a terrorizmus, a szélsőségesség és a gyűlölet ellen. A muzulmán vallású tiszt kiemelte: “Minden muszlimnak vallási kötelessége, hogy kiálljon azért az országért, ahol él. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan tudott ilyen szintű gyűlölet gyökeret verni a muszlim közösségekben”.

A szombati londoni terrortámadásért is az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A terrorszervezet “katonái” összesen hét embert gyilkoltak meg, a villámgyorsan megjelenő biztonságiak pedig lelőtték a két támadót. De a likvidált merénylők és a harmadik elfogott olasz-marokkói támadó az imámok rendhagyó döntésének értelmében most már nemcsak a nyugati világ, de az iszlám vallási vezetői szerint is kárhozatra vannak ítélve.

hirado.hu - Fox News