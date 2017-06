Szájára vette a szegedi nép Botka Lászlót

Fotó: Gémes Sándor

Nincs menekvés – már az utca embere is Rolex Laciként emlegeti a szegedi polgármestert, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét.

“Botka, focira pénzt!” – sokan emlékezhetünk a szállóigére vált régi szegedi graffitire. Hogy a polgármester mennyire hallotta meg anno a nép hangját, arról hosszas vitát lehetne nyitni, de immár új szelek fújnak: a gazdagok megfizettetésével kampányoló, a retorikájában a vagyonosokat támadó, közben eredetileg hiányos vagyonnyilatkozatát újabb és újabb luxuscikkekkel (például többmilliós karórájával) toldozgató-foldozgató városvezetőnek ismét üzent “Szegednek népe”.

“Rolex Laci MSZP” – ezt a falfirkát (apropó, érdemes figyelni, mikor tüntetik el az illetékesek!) – kedden kapta el fotósunk az Űrhajós utcában. Úgy tűnik tehát, immár nemcsak kormánypárti és DK-s politikusok, közéleti szereplők emlegetik méregdrága karórája után Rolex Lacinak Botka Lászlót, de az utca embere is utolérte a szocialista párt sánta kutyáját. Egy szellemes kis füles, ahol tehát a fal adja a másikat…

De ha már Botka és luxusóra: lehet, hogy az MSZP megváltójelöltje (aki tehát immáron hivatalosan sem Vaci Laci többé) már a svájci márka gyártójának is kínos. A Bors ugyanis nemrég arról írt, hogy “Botka ronthatja a Rolex hírnevét”. A lapnak Erdélyi Zsolt reklámszakember magyarázta el, akár az eladást is csökkentheti, ha egy nagy márka jelzővé silányul. A Rolex egyrészt könnyen kimondható és leírható, másrészt a gazdaság és a luxuskategória szinonimája. Ez még önmagában nem is lenne káros, csakhogy egy politikus esetében a luxus nem pozitív…