Alaposan el kell beszélgetni a vonakodó lakókkal

Nem elegendő, hogy az ingatlanok energetikai felújításának több nyilvánvaló előnye van, hosszas győzködések is kellenek ahhoz, hogy pereskedések és végrehajtások nélkül is korszerűbbé válhassanak a magyarországi társasházak. Ha pedig megvan a lakók közös akarata a beruházásra, akkor is több kör hátra lehet a projekt megvalósításig. Azzal szintén számolni kell, hogy jövőre szigorodnak a felújítási munkákra vonatkozó szabályok, de nem biztos, hogy ez drágábbá teszi a munkákat – mondták szakértők.