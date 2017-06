A Soros-pénzekért megy a harc az MSZP és a DK között

2017. június 7. 22:10

Újabb párt állt be a határkerítést lebontók közé: már a Demokratikus Koalíció is elbontaná a védvonalat a déli határról. A párt alelnöke, Niedermüller Péter erről a Pesti Srácoknak beszélt. Azt is mondta, fontos, hogy minden ország egyenlő részt vállaljon a menekültek befogadásából, és szerinte a terrorizmus és a bevándorlás között nincs összefüggés.

If. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 Ma este című műsorában azt mondta: több mint 320 uniós állampolgár halt meg 2015 óta terrorcselekmények következtében. A Frontex igazgatója pedig megerősítette, hogy van összefüggés a migráció és a terrorizmus között, így Lomnici Zoltán szerint minden más megnyilvánulás politikai természetűnek minősíthető.

Hozzátette: a dzsihadistákat ki kell szűrni, erre pedig a legjobb módszer a kerítés.

A Századvég felmérése szerint a magyar emberek közel 80 százaléka szerint támogatja a kerítést, és azt a miniszterelnök-jelöltet, aki lebontaná, nem támogatják – fűzte hozzá.

Mint mondta, nem lát esélyt egy Gyurcsány Ferenc nélküli DK-ra. Lomnici Zoltán arról is beszélt, hogy a közvélemény-kutatások azt támasztják alá, hogy a szavazók jelentős része, akik a DK-t választják, Gyurcsány Ferenchez is ragaszkodnak.

Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: a Soros-pénzekért megy a harc az MSZP és a DK között.

Szíriai migránsokkal szemben Norvégia épített 2016-ban egy kerítést, az USA-ban ma már 3200 kilométernyi fal áll az amerikai-mexikói határon, ahol 1994 és 2007 között 5 ezer ember halt meg itt különböző okokból. 2006-ban hillary Clinton és Barack Obama is megszavazta ezt a törvényt, vagyis az amerikai demokratákban több a hazafias érzés mint a magyar baloldalban – jelentette ki az alkotmányjogász.

Tölgyessy Péter írt arról 2014-ben, hogy a régi megmondóemberek kovácsolták össze az MSZP-t, a DK-t és a baloldali blokkot, most pedig külső nyomásra lesz szükség, hogy összegyűjtse az egymásnak feszülő balliberális erőket – fogalmazott Lomnici Zoltán.

