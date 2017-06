Számos újítás lesz a kunszállási hadifesztiválon

2017. június 8. 10:33

A hétvégén ismét megrendezik a HMFEST Hadikultúra és Military Fesztivált. Az ország közepén, a Kunszállási Somogyi Lovas Szabadidőközpontban péntektől vasárnapig tartó rendezvényen idén számos újítást ígérnek a szervezők.

Kovács Imre, Kunszállás polgármestere, a programsorozat főszervezője az MTI-nek elmondta: a HMFEST Military Hagyományőrző és Szabadidő Egyesület az első világháború emlékére, valamint a magyar honvédelem napja tiszteletére szervezi meg a Military gyermeknappal egybekötött látványos, hagyományőrző katonai parádét, amelynek alapötletét a dél-angliai War And Peace Show adta. Az ottani esemény mintájára tervezik és bővítik a magyarországi hadikultúra-fesztivált, hogy bemutassák ezer év magyar hadviselését a különböző történelmi korokból nyújtott ízelítővel.



Minden évben igyekeznek kuriózumnak számító, korábban még be nem mutatott csatajeleneteket feleleveníteni. Így idén a 25 éves Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagegyesületeinek részvételével ágyúkkal, eldördülő kézifegyverekkel, élőképekkel, haditáborral, lovasokkal és hatvan gyalogos katonával idéznek fel egy Napóleon korabeli harcrészletet.



Készülnek azonban klasszikus, második világháborús, gépesített hadibemutatóval is: német és magyar katonák ütköznek meg oroszokkal, miközben elfoglalják a Hadtörténeti Intézet és Múzeum T-34-85-ös harckocsiját.



A háromnapos ingyenes fesztiválra csaknem száz, 20. századi felújított katonai jármű is érkezik, köztük tank, tüzérségi járművek, páncélozott és kétéltű járművek, autók, terepjárók, motorkerékpárok, sürgősségi, híradós és haszongépjárművek.



A külön erre az eseményre felépülő airsoft bázis élethű fegyverekkel, szituációs lőgyakorlatokkal, airsoft lőtérrel várja majd a kilátogatókat. Idén először Air zónát is kialakítanak, ahol minden a repülés körül forog majd. Bemutatnak egy felújított MiG-15-ös repülőgépet, de számos második világháborús, nagyméretű repülőgépmodellt is láthatnak az érdeklődők. Szakavatott pilóták és tandem távirányító segítségével a drónreptetést is ki lehet majd próbálni, és elhívtak számos, a Magyar Légierő korábbi repülőgép típusait vezető pilótát is egy-egy beszélgetésre.



A kivilágított csatahelyszín mellett kapnak helyet idén az élő történelmet bemutató diorámák, egyesületi és egyéni csoportok, hagyományőrzők. Megmutatják, milyen volt az élet távol, a laktanyákban, a frontvonalakon és a csatatereken, még közelebb hozva a közönséghez az akkori történelmet.



A legkisebbeket játékos katonai programokkal: huszárcsákó-hajtogatással, csúzlizással, fémkereséssel és szalmavárral várják. A fiataloknak pedig harcászati játék szimulátorokkal, gokartozással, célbalövő versenyekkel, valamint lézer TAG-játékkal készülnek.



A kereskedelmi standok, sátrak tele lesznek mindenféle "militária kincsekkel": katonai régiségekkel, járműalkatrészekkel, könyvekkel, egyenruhákkal, váll-lapokkal.



Az estéket rendszerint amatőr rockbandák bemutatkozó koncertjeivel zárják, a tábortűz mellett pedig a rég elfeledett közös katonanótázásé lesz a főszerep, száj- és tangóharmonika kísérettel.

MTI