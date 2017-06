Elindult a Wizz Air első járata Asztanába

2017. június 8. 12:55

Elindult a Wizz Air diszkont légitársaság első járata Budapestről Kazahsztán fővárosába, Asztanába csütörtökön.

A járat indulása előtt tartott budapesti sajtótájékoztatón Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta, hosszú idő után indul újra a közvetlen légiforgalom Magyarország és Kazahsztán között, a járat megnyitását hosszú előkészítő munka előzte meg, Magyarországnak szüksége van erre a kapcsolatra.



A miniszter beszélt arról is, hogy a csütörtökön megnyíló Asztanai Világkiállításon Magyarország is képviselteti magát, a 112 ország részvételével a megújuló energiákat középpontba helyező kiállításra a szervezők 6 millió látogatót várnak.



A magyar standon az elmúlt években kifejlesztett újdonságokat mutatják be, ezek közül Varga Mihály kiemelte a napelemes térburkolatokkal foglalkozó magyar startupot, a terméket egy külön pavilonban is bemutatják majd. Emellett a környezetbarát víztisztítással és geotermikus energia felhasználásával kapcsolatban is mutatnak be termékeket.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója (j) és Johan Eidhagen, a Wizz Air marketing igazgatója a Wizz Air diszkont légitársaság Budapest-Asztana első járatának ünnepélyes indításán a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2017. június 8-án. MTI Fotó: Kovács Tamás



Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság jelentős részét teszi ki a külkereskedelem, ahhoz, hogy ez így is maradjon, új partnerekre van szükség.



Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, nagyon fontos város vált elérhetővé a járat megnyitásával, amely a kapcsolatok szorosabbra fűzésében segíthet. Megjegyezte, hogy a ma 8-9 órás út a közvetlen járat megnyitásával 5 óra alá csökken.



Megemlítette azt is, hogy a budapesti repülőtéren az Európa átlagnál kétszer olyan gyorsan, 10 százalékot meghaladó ütemben nő az utasforgalom, év végére minden eddiginél magasabbra, 12 millió fölé nőhet az éves utasszám.

Légiutas-kísérők a Wizz Air diszkont légitársaság Budapest-Asztana első járatának ünnepélyes indításán a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2017. június 8-án. MTI Fotó: Kovács Tamás

MTI