Nőtt a menekültek elfogadottsága Bécsben

2017. június 8. 13:07

Nőtt a menekültek elfogadottsága Bécsben - közölte egy tanulmányra hivatkozva csütörtökön a Der Standard című osztrák lap, amely arról is beszámolt, hogy bár csökken az országba érkező menekültek száma, a rájuk fordított kiadások jövőre az ideinél várhatóan nagyobb mértékben terhelik meg a költségvetést.

A felmérést végző Sora közvélemény-kutató intézet megállapítása szerint a menekültekkel való kapcsolattartás segít az előítéletek és a félelmek leépítésében.



Az intézet Bécs város megbízásából végzett kutatása az utóbbi hónapokban, 1600 lakos megkérdezésével készült. A válaszadók közül hatszázan a fővárosban található hat menekültbefogadó-központ egyikének közelében laknak. A felmérés megállapítása szerint elsősorban az ő viszonyuk változott meg jelentősen a menekültekhez.



A bécsi lakosság mintegy ötven százaléka elfogadja a szomszédságában élő menekülteket, nyolc százalék még egy háztartásban is lakna velük. A megkérdezettek mindössze 12 százaléka tagadná meg a menekültek befogadását Ausztriába. Jellemzően a befogadóközpontok közelében élők elfogadóbbak.



Míg a táborok létesítését megelőzően 44 százalék támogatta és 22 százalék tiltakozott a befogadóhelyek megnyitása ellen, üzemelésük óta már 14 százalékra csökkent az elutasítók száma, a létesítmények mellett pedig csaknem 70 százalék áll ki.



A válaszadók 93 százaléka szerint az országba érkező menekülteknek kötelező lenne megtanulniuk németül, a kiskorúak azonnali oktatását mintegy 90 százalék helyeselte.



A felmérés szerint a város lakosainak hatvan százaléka már adakozott a menekülteknek, nyolc százalék részt vett menekülteket támogató tüntetésen, egy százalék pedig bevándorlók ellen szervezett demonstráción.



A Der Standard csütörtöki száma azt is közölte, hogy az osztrák költségvetési tanács (Fiskalrat) előrejelzése szerint 2018-ben várhatóan 2,7 milliárd euróval (nagyjából 840 milliárd forint) terheli meg a költségvetést a menekültek ellátása, ami 300 millió euróval (mintegy 93 milliárd forint) több kiadást jelent majd, mint idén.



Ugyanakkor jelenleg feleannyi menedékkérelem érkezik az osztrák hatóságokhoz, mint egy évvel korábban. A belügyminisztérium közlése szerint 2017 első négy hónapjában mintegy 8400, míg 2016 hasonló időszakában 18 600 menekültkérelmet nyújtottak be Ausztriában.



A lapban az is olvasható, hogy mivel időbe telik a menekültek munkaerőpiaci elhelyezkedése, a folyósított szociális támogatások összege is emelkedik.

MTI