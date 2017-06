LMP - Gyurcsánynak viselnie kell a következményeket

2017. június 8. 13:32

Az LMP szerint Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnöknek viselnie kell a politikai következményeket a 2008-as sukorói telekcsere ügyében hozott jogerős döntés után - közölte Hadházy Ákos, az ellenzéki párt társelnöke csütörtökön.

Az LMP politikusa arra reagált, hogy az ügyben a Kúria csütörtökön három, illetve két es fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt Tátrai Miklóst és Császy Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezetőit.



Hadházy Ákos közleményében emlékeztetett arra, hogy az ügy kapcsán még Schiffer András, az LMP volt társelnöke jelentette fel Gyurcsány Ferencet, és bár az ennek következtében indult nyomozást megszüntette az ügyészség, de az LMP álláspontja szerint a volt miniszterelnöknek viselnie kell a politikai következményeket a mostani jogerős döntés után.



Az LMP ugyanakkor elkeserítőnek tartja, hogy az elszámoltatás az elmúlt hét évben semmilyen eredményre nem vezetett, teljesen egyértelmű, hogy a "rendszerpártokat" csak ellenzékben zavarja a korrupció, kormányon már magukkal és ellenfeleikkel szemben is sokkal megbocsátóbbak - áll a közleményben.



Az ellenzéki párt szerint ezt bizonyítja az is, hogy a kormány a paksi beruházásért felelős miniszter eskütételén az Országgyűlés páholyában látta vendégül Kocsis Istvánt, aki ellen jelenleg is eljárás folyik hűtlen kezelés miatt.



Az LMP közleményében úgy véli, teljes elitcserére van szükség, mert az elmúlt 27 év bukott pártjai a korrupcióhoz értenek, az elszámoltatáshoz nem.

MTI