Indul a margitszigeti zenélő szökőkút

Megújult zenei programmal indul június 9-én (pénteken), délelőtt 11 órától a margitszigeti zenélő szökőkút. A szökőkút medencéje ezer négyzetméter alapterületű, a beépített 154 fúvóka megvilágítását összesen 227 színes lámpa biztosítja. A szökőkút minden nap 11 és 21 óra között zenés fényjátékra adja elő megújult vízképét – közölte a főpolgármesteri hivatal.

A szökőkút zenei programja:

11.00 óra Gyermekzenei blokk

Wolf Kati: Vuk dala

Halász Judit: A cinege cipellője

Faluvégi Fanni: Vaiana – Ahogy csillan a távoli fény

100 Folk Celsius: Miki manó

Füredi Nikolett: Jégvarázs – Legyen hó

Koncz Zsuzsa: Micimackó

Napoleon Boulevard: Legyetek jók ha tudtok

Shakira: Zootropolis – Try Everything

12:00 óra

Liszt Ferenc: Magyar Rapszódia No.2.

Bizet: Carmen – Habanera

Csajkovszkij: Hattyúk tava

Mozart: Kis éji zene

13:00 óra

Chuck Berry: You Never Can Tell

Guns N’ Roses: Sweet Child O’ Mine

Mungo Jerry: In the Summertime

The Rolling Stones: 19th Nervous Breakdown

14:00 óra

Weiner Leó: Rókatánc

Csajkovszkij: Hattyúk tava

Vivaldi: Négy Évszak – Tavasz

Verdi: Trubadur – Katonakórus

15:00 óra

Illés: Ne gondold

Dire Straits: Money for Nothing

Steppenwolf: Born to Be Wild

Ed Sheeran: Shape of You

16:00 óra Gyermekzenei blokk

Wolf Kati: Vuk dala

Halász Judit: A cinege cipellője

Faluvégi Fanni: Vaiana – Ahogy csillan a távoli fény

100 Folk Celsius: Miki manó

Füredi Nikolett: Jégvarázs – Legyen hó

Koncz Zsuzsa: Micimackó

Napoleon Boulevard: Legyetek jók ha tudtok

Shakira: Zootropolis – Try Everything

17:00 óra

Liszt Ferenc: Magyar Rapszódia No.2.

Vivaldi: Négy Évszak – Tavasz

Dire Straits: Money for Nothing

Justin Timberlake: Can’t Stop the Feeling

18:00 óra

Illés: Ne gondold

Mungo Jerry: In the Summertime

Chuck Berry: You Never Can Tell

Guns N’ Roses: Sweet Child O’ Mine

19:00 óra

Bizet: Carmen – Habanera

Weiner Leó: Rókatánc

Mozart: Kis éji zene

Verdi: Trubadur – Katonakórus

20:00 óra

Ed Sheeran: Shape of You

Justin Timberlake: Can’t Stop the Feeling

Steppenwolf: Born to Be Wild

The Rolling Stones: 19th Nervous Breakdown

21:00 óra

Liszt Ferenc: Magyar Rapszódia No.2.

Dire Straits: Money for Nothing

Bizet: Carmen – Habanera

Chuck Berry: You Never Can Tell

Weiner Leó: Rókatánc

Guns N’ Roses: Sweet Child O’ Mine

Csajkovszkij: Hattyúk tava

Ed Sheeran: Shape of You

Justin Timberlake: Can’t Stop the Feeling

Mozart: Kis éji zene

Mungo Jerry: In the Summertime

Vivaldi: Négy Évszak – Tavasz

Illés: Ne gondold

Steppenwolf: Born to Be Wild

Verdi: Trubadur – Katonakórus

The Rolling Stones: 19th Nervous Breakdown