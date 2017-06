Máris megbukott az olasz választási reform tervezete

2017. június 8. 21:19

Káoszba fulladt az olasz parlament első szavazása az új választási törvény tervezetéről csütörtökön, miután a négy legnagyobb frakció képviselői egy részletkérdés kapcsán azonnal felrúgták pártjaiknak a választási reformról néhány napja kötött paktumát.

A reform atyjának tartott Emanuele Fiano, a kormányzó balközép Demokrata Párt (PD) képviselője úgy nyilatkozott: a választási törvény halott, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) adott szava semmit sem ér.



A képviselők elsőként az ellenzéki Hajrá Olaszország (FI) egy mellékes kérdésben benyújtott módosító indítványáról szavaztak, s a hét elején kötött megállapodásuk értelmében a négy nagy párt - a PD, valamint a FI, az Északi Liga és az M5S - képviselőinek egyhangúan el kellett volna utasítania az FI javaslatát, mégsem ez történt.



Eredetileg titkos szavazás lett volna, egy állítólagos műszaki hiba miatt azonban az ülésterem kijelzője bekapcsolva maradt, és megmutatta, hogy melyik képviselő hogyan szavazott.



Mint kiderült, az M5S-frakció tagjai a megállapodásokat felborítva, azzal ellentétesen voksoltak, és a PD, a FI és az Északi Liga képviselőinek egy része sem követte pártja utasításait. A PD szerint az M5S borította fel a korábbi megállapodást, az M5S szerint a PD-képviselők tették ugyanezt.



A választási reformnak a legelső szavazáskor bekövetkezett bukása káoszt váltott ki a római képviselőházban. Az M5S képviselői azt skandálták, hogy Szabadság! Szabadság! arra utalva, hogy nem hajlandóak magukat alávetni semmilyen pártok közötti paktumnak. Danilo Toninelli az M5S képviselője hangoztatta, hogy az M5S soha nem "süllyed" szövetségre a PD-vel.



Elemzők szerint a választási törvénytervezet most visszakerül a parlament alkotmányügyi bizottsága elé, és az esetleges további egyeztetések csak a június 11-i olaszországi helyhatósági választások után folytatódhatnak. A választási törvény megalkotásának elhúzódása azonban 2018-ra, a jelenlegi törvényhozás mandátumának végére tolhatja ki a következő parlamenti választások időpontját, holott néhány napja még Matteo Renzi, a Demokrata Párt főtitkára, valamint Beppe Grillo az M5S vezetője is az új választási törvény alapján kiírt mielőbbi választásokat szorgalmazott.



Az új olasz választási rendszer a vegyes német modellt vette alapul: részben többségi, részben arányos, úgy hogy az olaszországi politikai gyakorlathoz és főleg a négy legnagyobb párt igényeihez igazították. Döntően arányos választási rendszerről van szó, többségi "korrekcióval" - összegezték az olasz lapok hétfőn a tervezetet. A választókerületek számát a korábbi több mint háromszázról 225-re csökkentették. A 630 képviselő közül például mintegy negyven százalék egyénileg, majdnem hatvan százalék listáról jut be az alsóházba. A választók kizárólag az egyéni jelölthöz kötött pártlistára szavazhatnak. A parlamenti bejutási küszöböt 5 százalékban szabták meg, ami az összes többi kisebb párt automatikus kiesését jelentené a római parlamentből. A tervezet előírja, hogy a pártok jelöltjeinek negyven százalékát nők alkossák.

MTI