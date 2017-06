Pénteken várhatóan megalakul az új horvát kormány

2017. június 9. 00:33

Pénteken várhatóan megalakul az új kormány Horvátországban - jelentette be Andrej Plenkovic kormányfő csütörtökön késő este rendkívüli sajtótájékoztatóján. A jobbközép kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) a liberális Horvát Néppárttal (HNS) kötött új koalíciót.

Plenkovic elmondta: a nap folyamán több tárgyalást folytattak, melynek nyomán megállapodtak a nemrég megüresedett négy miniszteri hely betöltéséről.



A HNS két miniszteri helyet - az oktatási és építésügyi tárcát -, valamint egy miniszterelnök-helyettesi posztot kap. A párt korábban kérte az igazságügyi tárcát is, de mivel kilenc képviselőjükből négy nem támogatja a kormány átalakítását, csupán öt, a HDZ csökkentette a felkínált tárcák számát. A két másik helyre - a belügyi, valamint a környezetvédelmi és energetikai miniszteri posztra - a HDZ soraiból neveznek ki tárcavezetőket.



Horvátországban kormányválság alakult ki, miután Andrej Plenkovic kormányfő április végén kezdeményezte a kisebbik koalíciós párt, a Híd Függetlenek Listája (Híd) minisztereinek leváltását, mert támogatták az ellenzéki szociáldemokraták bizalmatlansági indítványát a pénzügyminiszterrel szemben. A koalíció felbomlásával a parlamenti többség is bizonytalanná vált. Amennyiben a kormányfőnek nem sikerült volna az új többség létrehozása, amelyet a helyhatósági választások utánra ígért, várhatóan néhány hónapon belül előrehozott parlamenti választást írtak volna ki az országban - két év alatt a harmadikat.



Ahhoz, hogy pénteken a parlament megszavazza az új miniszterjelölteket, a 151 fős parlamentben 76 szavazatra van szükség.



Arra az újságírói kérdésre, hogy a HDZ-nek lesz-e elegendő támogatói szavazata a nemzetgyűlésben, a kormányfő az válaszolta: "elég lesz". Ugyanakkor nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni.



Sajtóértesülések szerint a kormányfő legalább 78 szavazatra számíthat. A nap folyamán Plenkovic tárgyalt a kisebbségi képviselőkkel, néhány független képviselővel és azon kisebb pártok képviselőivel is, akik hajlandóak támogatni a kormányt, köztük a Horvát Szociál-liberális Párttal (HSLS), a Szlavónia és Baranya Horvát Demokratikus Szövetséggel (HDSSB), Milan Bandic zágrábi polgármester BM 365 nevű pártjával és a Horvát Nyugdíjasok Pártjával(HSU) is.

MTI