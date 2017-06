Fokozott biztonsági intézkedéseket szorgalmaz Molnár

2017. június 9. 10:26

Az európai biztonsági helyzet romlása miatt a nyári tömegrendezvényeken fokozott biztonsági intézkedéseket, a nyaralni induló magyar állampolgárok és a Magyarországra érkező külföldi turisták számára pedig többnyelvű tájékoztatást szorgalmaz az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke.

Molnár Zsolt hangsúlyozta: az elmúlt hetekben, hónapokban Európában és a világ más részein több súlyos terrorcselekmény történt, s a következő hónapokban a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet katonai visszaszorulása nyomán tovább romolhat a biztonsági helyzet Európában. Ezért levélben fordult a belügyminiszterhez és a tájékoztatásért felelős miniszterhez, azt kérve, hogy Magyarországon vezessenek be fokozott biztonsági intézkedéseket, továbbá vonják szorosabbra az együttműködést más országokkal az esetleges veszélyhelyzetek megelőzése érdekében.

Az MSZP-s politikus jelezte: a következő hetekben több tízezer külföldi állampolgár érkezik a vizes világbajnokságra, a Forma-1-es Magyar Nagydíjra és a Sziget fesztiválra.

Számukra az interneten, szórólapokon, tömegközlekedési eszközökön többnyelvű tájékoztatókat kell közzétenni – mondta Molnár Zsolt, kiemelve: nem pánikkeltésre, hanem objektív, hiteles tájékoztatásra van szükség a magyar emberek és az ide érkező külföldiek biztonságának garantálása érdekében.

Molnár Zsolt kitért arra is, hogy a szabadságolási, nyaralási időszak is elkezdődött, több tízezer magyar állampolgár indul el külföldre, köztük akár olyan országokba, ahol a terrorveszély is magasabb. A külföldi úticélt választó magyar állampolgárok számára is ki kell alakítani a tájékoztatás, szükség esetén pedig a segítségnyújtás leghatékonyabb eszközeit – tette hozzá.

Közölte: a nemzetbiztonsági bizottság soron következő, szerdai ülésén nemcsak a biztonsági helyzetről, hanem a megtett intézkedésekről is tájékoztatást várnak a Belügyminisztériumtól.

hirado.hu - MTI