Családirtással fenyegetőzött Zagyva Gyula

2017. június 9. 11:05

Zagyva pechére a halálos fenyegetőzést egy rendőr is hallotta Varga-Bíró kihangosított telefonján. Az eset különös aurába burkolja a választási rendszert sirató, Csintalan Sándorral és Gálvölgyi Jánossal súlyosbított szélbal–széljobb–libsi „olajfa-koalíciót”.

„Büdös zsidó, meg leszel ba..va, kinyírunk téged is, a feleségedet és a kislányodat is!” – többek között ezekkel a szavakkal fenyegette meg Zagyva György Gyula volt jobbikos országgyűlési képviselő Varga-Bíró Tamás zenészt, publicistát, amiért kritizálni merészelte a Gulyás Marci-féle videón való szereplését.

Nagy vihart kavart Gulyás Márton balos-anarchista aktivista néhány nappal ezelőtti videója, amelyen egy rendkívül színes és bizarr társaság – Csintalan Sándortól Gálvölgyi Jánoson és Zagyva György Gyulán át Pörzse Sándorig – a választási rendszer szörnyűsége miatt aggódott. A leginkább Zagyva szereplése volt meghökkentő, aki szkinhed múltját és karikásostoros hírhedt fenyegetőzését nem számítva is meglehetősen agresszív ember hírében áll. 2010-ben például a Parlament folyosójára akart kihívni egy fideszes politikust, hogy ott „megbeszéljék” nézeteltérésüket. Most azonban úgy tűnik, minden határon túlment.

A Gulyás-videó megjelenése után Varga-Bíró Tamás zenész-publicista, jobboldali értelmiségi a Facebookon kemény szavakkal illette a videó – magukat eddig jobboldalinak mondó – szereplőit. Kritikájának (amely itt teljes egészében is elolvasható) egyik legkarcosabb mondata így szólt: Nem számít, ki voltál régen, kinek hazudod most magad, és ki szeretnél lenni a jövőben. Ha Gulyás Marci liberális kampányfilmjében, az ő számlaszáma felett pózolva jártatod a pofádat, te is csak egy liberális köcsög vagy.

