Üzletemberek, politikusok a terrorlistán

2017. június 9. 11:06

Négy arab ország a terroristákról vezetett listájára tett 59 természetes és 12 jogi személyt, akinek gyanújuk szerint kapcsolata van Katarral. Olyan országokról van szó, amelyek – öt további államhoz hasonlóan – a minap megszakították diplomáciai kapcsolataikat Katarral arra hivatkozva, hogy Doha terroristákat támogat és beleavatkozik a belügyeikbe.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Bahrein erről szóló közös közleményét a szaúdi állami hírügynökség ismertette péntek hajnalban.

A listára tett természetes személyek között van Júszef el-Karadávi, a Muzulmán Testvériség iszlamista mozgalom egyiptomi származású, Katarban élő szellemi vezetője, a jogi személyiségek között pedig két olyan jótékonysági szervezet, amelyet Katar finanszíroz.

Katarhoz köthető személyek és szervezetek már korábban is szerepeltek ilyen listákon, mert Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek így büntette szomszédjukat az előző, 2014. évi Perzsa-öböl menti – hasonló – viszályban.

A listára most felkerült 18 katari állampolgár között üzletemberek, politikusok és az uralkodó család magas rangú tagjai is vannak. Öt líbiai van a névsorban – köztük Abdel-Hakim Belhadzs volt hadúr -, 26 egyiptomi, három kuvaiti, két jordániai, két bahreini, egy emírségekbeli, egy szaúdi és egy jemeni állampolgár. A jogi személyek között vannak olyan bahreini síita militáns csoportok, amelyeket az öbölbeli szunnita kormányok Iránhoz kötődőnek tartanak.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Líbia, Jemen, Mauritánia, Mauritius és a Maldív-szigetek a hét elején jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral.

Katar tagadja, hogy terroristákat támogatna, egy meg nem nevezett tisztségviselője azt mondta pénteken: az ország betartja az ENSZ Biztonsági Tanácsának terrorizmusellenes határozatait.

Vang Ji kínai külügyminiszter külön tárgyalt iráni hivatali kollégájával Mohamed Dzsavád Zaríffal a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) asztanai csúcstalálkozóján, és az új öbölbeli viszállyal kapcsolatban kijelentette, hogy a térség békéje és stabilitása minden országnak fontos, az érintett feleknek „megfelelő módon” meg kell oldaniuk a helyzetet – közölte pénteken a pekingi külügyminisztérium.

MTI