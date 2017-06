Connie Mack: Sorost meg kell állítani

2017. június 9. 11:19

A 888.hu exkluzív interjúja az Egyesült Államok egykori kongresszusi képviselőjével, Magyarország szószólójával, Connie Mackkel.

888.hu: Mi a véleménye Robert D. Kaplan nemzetközi kapcsolatok szakértő – az Indexen nemrég megjelent – interjújáról, miszerint Orbán Viktor eltúlozza Donald Trump megválasztásának jelentőségét?

Connie Mack: Az Indexnek nyilatkozó szakértő nemcsak, hogy téved ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy a saját politikai agendáját próbálja érvényesíteni. Ugyanis azt látnunk kell, hogy a magyar miniszterelnök – világviszonylatban mérve – azon kevés politikusok egyike, aki nem ijed meg a kihívásoktól, és attól sem, hogy őszinte és bátor testtartással felmérje a viszonyokat. Ezt pedig Donald Trump kapcsán is megtette, és meglátta benne azt, amelyet az amerikai választók többsége is: a határvédelem jelentőségét és a választópolgárok, valamint az amerikai elit között tátongó űrből adódó kihívásokat. És itt hangsúlyoznám, hogy azóta látjuk, ezt Orbán tökéletesen felmérte, míg mások csupán most eszmélnek.

888.hu: Mit jelent összességében Donald Trump hatalomra lépése az amerikai-magyar kapcsolatok viszonyában?

Connie Mack: Orbán mindig a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe, így hozzájuk és az országhoz igazítja a nemzetközi kapcsolatait. Ennek fényében azt gondolom, összességében egyértelműen jót tett Trump győzelme a két ország kapcsolatának. Természetesen vannak és mindig is lesznek kihívások – és ez így normális –, ám ezek sokkal inkább csupán néhány emberre korlátozódnak Washingtonban. Ezt pedig úgy gondolom, idővel majd orvosolni tudjuk. Persze nem lepek meg senkit azzal, ha azt mondom: mindnyájan abban reménykedtünk, hogy Trump beiktatása után gyorsabb személyi cserék következnek majd be azokban a pozíciókban, melyeket továbbra is Obama emberei töltenek be. Ha meg kellene ez ügyben húznunk a mérleget, akkor azt mondom: erre még várnunk kell, de egészen biztosan jó irányba haladunk.

888.hu: Jelenleg hol van egyetértés az USA és Magyarország között, és hol nincs?

Connie Mack: Abszolút egyetértés van a bevándorlás kérdését illetően annak ellenére, hogy a két nemzet eltérő kihívásokkal néz szembe. Mindkét nemzet állampolgárai szeretnék, ha biztonságban érezhetnék magukat. Ez pedig az Egyesült Államokban nem volt mindig így, sok amerikai eddig úgy érezte, a délről beáramló illegális bevándorlók okozta veszély kapcsán nem kaptak megfelelő védelmet. És itt nemcsak a határzár felállításáról beszélek, hanem arról is, hogy tudni szeretnénk – a magyarokhoz hasonló módon –, ki az, aki bejön az országunkba, és ezt milyen céllal teszi. Ez pedig szinte azonos Orbán elképzelésével. Továbbá már evidencia, hogy a Soros György-féle nyitott határok eszméje nem több, mint egy beteges fantázia, hiszen nemcsak Orbán Viktor, hanem Donald Trump feladata is az, hogy megvédje a saját állampolgárait. Többek közt ide kell sorolni még a NATO-tagságot is, hiszen Magyarország és az Egyesült Államok ezen a fronton is erős szövetségesek.

A Soros György-féle nyitott határok eszméje nem több, mint egy beteges fantázia, hiszen nemcsak Orbán Viktor, hanem Donald Trump feladata is az, hogy megvédje a saját állampolgárait.

Ahol nincs egyetértés, ott a helyzet sokkalta árnyaltabb, mint első ránézésre. Például biztosan sokat fogunk hallani még az NGO-törvényről, és azok, akik kritikus hanggal emlegetik ezt, szinte biztosan megpróbálják majd Magyarországot összemosni olyan országokkal, amelyeknek alacsony a politikai ázsiójuk. Természetesen azt nem fogják figyelembe venni, hogy egyes ilyen riogatásra használt országok törvényei közel sem összehasonlíthatóak például a magyar törvény tervezetével. Sőt, a magyar kezdeményezés inkább olyan NGO-szabályozásokkal vethető össze, amelyek baráti országokban, Izraelben vagy épp az USA-ban vannak hatályban. Például nálunk, az USA-ban, ha egy NGO-t – akár politikai, vagy akár társadalmi munkát végez, de – külföldről finanszírozzák, azt a törvény értelmében nyilvánosságra kell hoznia. Ezt persze pontosan tudják a kritikusok, de nem érdekük ezt elismerni.

Általánosságban azt mondanám, egyet nem értés ott és azokkal a kritikus személyekkel van, akik mindenáron konfliktust szeretnének az Egyesült Államok és Magyarország között. Nekünk pedig meg kell tanulnunk nem meghajolni előttük, hiszen motivációjuk kizárólag politikai természetű.

