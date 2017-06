KDNP: milliárdos méretű a Jobbik-Simicska korrupció

2017. június 9. 12:33

Újabb korrupciógyanús ügy bukkant fel az ellenzéki oldalon, milliárdos méreteket ölthet "a Jobbik-Simicska korrupció" - mondta Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A politikus kifejtette: sajtóértesülések szerint a NAV nyomozást indított Simicska Lajos plakátcégeinél, amelyek felületet adnak a Jobbik kampányához. A hírek szerint költségvetési csalás gyanúja merült fel, mert lényegesen kevesebb hirdetési felületet vallottak be annál, mint amennyit a Jobbik rendelkezésére bocsátottak - közölte.



Úgy vélte, a Jobbik "összevissza beszél" a plakátok számáról és arról, hogy mennyi ideig bérelte a felületeket. Vona Gábor 2500 plakátról beszélt, de akár ezerrel is több lehet ennél - mondta. Hozzátette: a pártelnök áprilisban azt nyilatkozta, hogy egy hónapra bérelték a plakáthelyeket, ehhez képest ma még ugyanúgy láthatók a plakátok mindenhol.



Hollik István hangsúlyozta: már harmadik hónapja nagyjából 3500 plakáthelyet adhatnak a Jobbiknak. A Jobbik szerint a piaci szokásoknak megfelelő szerződést kötöttek, ami azt jelentené, hogy három hónapra ennyi plakáthely értéke mintegy 2,5 milliárd forint - magyarázta. Hozzáfűzte: a Jobbik tavalyi költségvetési támogatása viszont 476 millió forint volt, a mostani kampány értéke pedig az ötszöröse ennek.



A képviselő kiemelte: a Jobbik máig titkolja a szerződés valódi összegét, és hallgatnak arról is, hogy fizetnek-e egyáltalán Simicska Lajosnak vagy kapnak-e kedvezményt. Nemcsak a költségvetési csalás, hanem a tiltott pártfinanszírozás gyanúja is felmerül az ügyben - vélekedett.



Hollik István azt mondta: Vona Gábornak végre színt kell vallania, hogy hány plakátot helyeztek ki és mennyi időre, továbbá mekkora volt a szerződés értéke. "A legnagyobb korrupció Magyarországon, hogy Simicska Lajos egyszerűen megvette a Jobbikot" - fogalmazott, megjegyezve: szigorítani kell a pártfinanszírozást.



Kérdésre a politikus arról is beszélt, hogy a sukorói ügy bizonyítja: "Gyurcsány és a szocialisták követték el minden idők legkorruptabb kormányzását".



Ugyancsak kérdésre közölte: az, hogy egy volt szocialista miniszter védi azt a bevándorlót, akit terrorcselekmény bűntettéért elítéltek, nyilvánvalóvá tette, hogy a baloldal bevándorláspárti.



Hollik István végül arra is kitért, hogy Magyarországnak több aggálya is van az európai ügyészség felállításával kapcsolatban, és nem véletlen, hogy több nagy régi tagállam sem támogatja ennek létrehozását. Uniós szinten is meg kell tenni mindent a korrupció ellen, de vannak más intézmények, amelyek hasonló tevékenységet végeznek, így jobb lett volna a már létező intézményeket megerősíteni - vélte.

