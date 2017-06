A melegek házasságáról vitázik az osztrák koalíció

2017. június 9. 13:53

A melegek házasságáról szóló vita alakult ki az osztrák kormánykoalícióban - a kisebbik koalíciós fél az Osztrák Néppárt (ÖVP) határozottan elveti, míg a nagyobbik partner, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) lehetővé tenné, hogy az azonos nemű párok is élhessenek házasságban.

Nem véletlen, hogy pont most robban ki a politikusok közötti vita, hiszen szombaton tartják a Life Ball elnevezésű bécsi jótékonysági gálát, amely az egyik legjelentősebb, az AIDS-ellenes kutatásokat támogató esemény és amelyen kiállnak a melegek jogaiért is. "A város a toleráns arcát mutatja meg, az esemény helyszínén minden vendégnek lehetősége lesz szimbolikus házasságot kötni egymással"- olvasható a Der Standard című lapban.



Az Österreich című lap megállapítása szerint a választási kampány része lesz, hogy melyik politikus vesz részt a Life Ball rendezvényen. Christian Kern osztrák kancellár, az SPÖ elnöke feleségével lesz jelen, s a vendégek között lesz Pamela Rendi-Wagner egészségügyi és nőügyekért felelős miniszter is.



Péntektől tíz napon át zajlik a Vienna Pride, amely a leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek (LMBT) jogaiért kiálló eseménysorozat. A jövő héten tartandó záróünnepségen a kancellár ugyancsak részt vesz majd.



"Eljött az ideje" - mondta Rendi-Wagner szociáldemokrata politikus csütörtökön, mikor az azonos neműek házasságának lehetőségét szorgalmazta, egyúttal egy erről szóló törvénytervezet adott át Sebastian Kurznak, az ÖVP elnökének és Wolfgang Brandstetter néppárti alkancellárnak. A miniszter szükséges lépésről beszélt, és reményét fejezte ki, hogy az új törvény még az októberi, előrehozott választást megelőzően életbe léphet.



Sebastian Kurz elutasította a felvetést és úgy nyilatkozott, hogy a kormányprogramot ugyan átdolgozzák, de ez a téma nem szerepel a módosítandók között. Meglátása szerint az elmúlt években sok előrelépés történt a homoszexuálisok jogainak változtatásában. Úgy vélte, hogy a jelenleg érvényben lévő intézkedések kiszűrik a diszkriminációt, további lépésekre azonban nincsen szükség.



Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ellenzi, viszont a Zöldek és a Neos liberális párt kiáll az azonos neműek házassága mellett, de a kezdeményezés az ő támogatásukkal sem szerezheti meg a parlamenti többséget.



Ausztriában az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot, csak bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek. Más szabályok vonatkoznak rájuk, mint azokra, akik polgári házasságot kötnek, hiszen a heteroszexuálisok bizonyos esetekben akár 16 éves koruktól is házasodhatnak, az élettársi kapcsolat pedig 18 éves kortól bejegyezhető. Az utóbbi esetében a mostohagyerekek nem kaphatnak árvasági segélyt, és a partnernek nem kötelező az elhunyt társ gyermekéről gondoskodnia.



Ausztriában 2010-ben lépett életbe az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatáról szóló törvény, 2017 áprilisától élettársi kapcsolatukról anyakönyvvezető előtt . Azonos nemű párok 2013 óta fogadhatják örökbe partnerük vér szerinti gyermekét, 2015-től pedig nem vér szerinti gyermek közös örökbefogadása is lehetővé vált.



A Der Standard című lap által pénteken közölt, még 2015-ben végzett felmérés szerint Ausztriában kétszer annyian támogatják a melegházasságot, mint ahányan ellenzik.

MTI