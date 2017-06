15 éves a Képmás magazin

2017. június 9. 16:30

15. születésnapját ünnepli a Képmás magazin, amely az elmúlt másfél évtized alatt helyi érdekeltségű lapból országos jelentőségű, nagy olvasottságú, prémium minőségű magazinná vált.

A havonta megjelenő magazin az elmúlt 15 év során megtalálta helyét a print média piacán, olvasottság terén felveszi a versenyt a legismertebb női lapokkal. A Képmás piaci rést tölt be: az egyetlen alternatíva azoknak az olvasóknak, akik számára fontos a családbarát média és a családbarát társadalmi környezet, és ezen a téren következetes értékrendű médiatermékeket szeretnének olvasni.

A magazin az élet különböző területein felvetődő kérdésekre keresi a választ szakértők és ismert személyek segítségével, a tudomány, a művészet és a humor eszközeivel, modern megjelenéssel. Olyan Képmás-arcokat szerepeltet a címlapon, akiknek az élete, munkája vagy valamilyen törekvése példaértékű a lap értékrendjének szempontjából.

A print magazinnal párhuzamosan, egyre gazdagodó tartalommal szolgálja az olvasók online tájékozódásának igényeit a kepmas.hu, a Képmás folyamatosan megújuló weboldala. Az egyéves Képmás-blog a személyesebb hangú szerkesztői-újságírói beszámolóknak ad teret.

A tartalom mellett a vizuális kultúra terén is szemléletalakítóvá vált a Képmás: beérett az a törekvése, hogy a kép ne csak a szöveg illusztrációja legyen, hanem hozzáadjon a tartalomhoz, a magazinban a fotó is hangsúlyos szerepet kap, és az oldalak egyedi grafikai megoldásokkal egészülnek ki. A Képmás magazin azt mutatja meg, hogyan lehet manapság modernnek lenni akkor is, ha hagyományos értékrend határozza meg a mindennapjainkat. A családbarát szemlélet biztonságosabbá, otthonosabbá teszi életterünket, hatékonyabbá válnak általa társadalmi szerepvállalásaink. Ennek érdekében hoztuk létre tíz évvel ezelőtt a Média a Családért Alapítványt, amely minden évben a Családbarát Médiáért-díjjal értékeli a családok ügyét támogató médiamegjelenéseket.

Ugyancsak tízéves múltra tekintenek vissza Képmás-estjeink, amelyek kezdetben a szerkesztők és olvasók személyes találkozására adtak lehetőséget, de hamarosan kulturális misszióvá nőtték ki magukat. Mára több száz fős közönséget vonzó „összművészeti”, interaktív előadásokká váltak, amelyek a Képmás magazinnal azonos értékeket közvetítenek.

A most 15 éves Képmás – a hozzá kapcsolódó rendezvényekkel, webes felületekkel, alapítvánnyal és díjjal – a magyar médiapiacon a hagyományos európai értékrendnek, az emberi élet tiszteletének és a családok pótolhatatlan szerepének üzenetét hordozó legjelentősebb magazin. Ezt a fejlődési utat stílusosan, bátran, elkötelezetten – és a megújulásra mindig készen – folytatja a következő években is.

