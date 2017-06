Juncker Orbánról: "Gyakran veszekszünk"

2017. június 9. 19:37

Juncker: kötelezettségszegési eljárásra számíthatnak a menekültek elosztását elutasító tagállamok

Kötelezettségszegési eljárásra számíthatnak a menekültek európai uniós tagországok közötti elosztásától elzárkózó tagállamok, köztük Magyarország - jelezte Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke egy német lapinterjúban.

A Der Spiegel című hírmagazin szombati keltezésű - digitális formátumban péntek este megjelent - számában közölt interjúban kiemelte: mindössze néhány olyan tagállam van, amely nem akar részt venni a 200 ezer menekült elosztásáról szóló döntés végrehajtásában, és a bizottság a jövő héten megtárgyalja azt a kérdést, hogy indítson-e kötelezettségszegési eljárást ellenük.



Arra a kérdésre, hogy Szlovákiáról és Magyarországról van-e szó, azt mondta, hogy "ezekről, és más államokról". Aki nem vesz részt a döntés végrehajtásában, "számolnia kell azzal, hogy kötelezettségszegési eljárást kap a nyakába" - tette hozzá Jean Claude Juncker.



Kifejtette, hogy döntés még nincs az ügyben, ő személyesen pedig az eljárás megindítását pártolja. Nem a fenyegetés, nyomásgyakorlás céljával, hanem azért, mert a bizottságnak egyértelművé kell tennie, hogy a meghozott döntések a hatályos jog részét jelentik akkor is, ha egy tagország a döntés ellen szavazott.



"Az európai szolidaritásról van szó, amely nem lehet egyirányú utca" - jelentette ki az EB elnöke.



Arra a felvetésre, hogy az EU megtűr soraiban egyre inkább autoriter módon tevékenykedő tagokat, így Lengyelországot és Magyarországot, Jean Claude Juncker hangsúlyozta, hogy "nagyon is vannak még különbségek Lengyelország és Magyarország, illetve a világ emberi jogokat megvető része között". Azonban az is igaz, hogy a bizottság "veszekedős párbeszédet" folytat Lengyelországgal és Magyarországgal.



Arra a kérdésre, hogy miért utasítja el azt a német kormányzati felvetést, miszerint meg kell vonni uniós támogatásokat a jogállami alapelvek ellen vétő tagországoktól, azt mondta, hogy néha neki is lenne kedve megkurtítani a "rakoncátlan" tagok támogatását, de a józan ész és a tapasztalat azt mutatja, hogy nem ez lenne a helyes út, mert nincs szükség újabb olyan ügyekre, amelyek megosztják a tagállamokat.



Jean-Claude Juncker arról is beszélt, hogy jól "kijön" Orbán Viktorral, legalábbis ami a személyes érintkezést illeti, tartalmilag viszont kevesebb az egyetértés. "Gyakran veszekszünk" - mondta az EB elnöke.



Arra a kérdésre, hogy miként néz ki egy ilyen veszekedés, és vajon Orbán Viktor feldühödik-e, Jean-Claude Juncker azt mondta, hogy a magyar kormányfő "nem akad ki soha, azt inkább én teszem".



Mint mondta, legfőképpen a nemzeti konzultáció kérdőívei és az Állítsuk meg Brüsszelt! jelmondat miatt mérgelődik. Ismertette: elmondta Orbán Viktornak, hogy "ezzel saját magadat állítod meg, mert te is Brüsszel vagy". A magyar miniszterelnök valamennyi döntésben részt vesz, ezért elfogadhatatlan "úgy tenni, mintha Brüsszel egy idegen hatalom volna", amely titokban "magyarellenes" tevékenységet folytat - mondta Jean-Claude Juncker.





mti