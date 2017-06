Tillerson Katar elszigetelésének enyhítését sürgeti

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter a Katar körüli blokád enyhítését sürgette pénteken Washingtonban újságíróknak fejtve ki e témával kapcsolatos álláspontját.

Az amerikai diplomácia vezetője konkrétan Szaúd-Arábiát, Egyiptomot és az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg.



Leszögezte: Katar elszigetelésének sok káros következménye van. Ezek között említette a humanitárius problémákat, valamint az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció terrorizmus elleni küzdelmét érintő kedvezőtlen hatásokat. A katari főváros, Doha közelében lévő al-Udeid légibázison ugyanis mintegy tízezer amerikai katona állomásozik, és innen indítanak légicsapásokat is az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen.



Tillerson hangsúlyozta: az Egyesült Államok térségbeli érdekei is sérülnek a blokád miatt. Hozzátette: az Egyesült Államok elvárja, hogy az Öböl-menti államok azonnal tegyenek lépéseket a térségben eluralkodott feszültség enyhítése érdekében.



A miniszter ugyanakkor Katarnak is "üzent". Leszögezte, hogy Katar ugyan sokat tett a terroristák finanszírozásának korlátozásáért, de ez nem elég, még többet kell tennie.



Korábban Donald Trump elnök felajánlotta közvetítését a válság enyhítése érdekében, s még azt is javasolta, hogy a Fehér Házban egyeztessenek az érdekelt felek. A katari emír azonban elutasította ezt, mondván, hogy amíg országát a nemzetközi törvényeket felrúgva blokáddal sújtják, nem hajlandó Washingtonba utazni.



Az amerikai elnök egyébként egy nappal azt követően ajánlotta fel közvetítését, hogy Twitter-bejegyzésben rögzítette: Katar elszigetelésére éppen a korábbi, szaúd-arábiai tárgyalásai után került sor. Majd egy későbbi mikroblog-bejegyzésben arról értekezett, hogy aki terroristákat támogat, annak a következményeivel is számolnia kell.