Katar is téma volt Trump és Iohannis sajtótájékoztatóján

2017. június 9. 22:55

Donald Trump amerikai elnök a Klaus Iohannis román államfővel tartott közös pénteki sajtótájékoztatóján Katarról tett éles hangú nyilatkozatot, majd leszögezte: Washington betartja a NATO-szerződés kollektív védelemről szóló, 5. cikkelyét.

A Fehér Ház Rózsakertjében megtartott sajtókonferencián Donald Trump néhány mondatban kiemelte az Egyesült Államok és Románia népei közötti szerinte rokon vonásokat, így például a szabadságszeretetet és a kulturális gyökerek tiszteletét, majd rövid nyilatkozatot tett az Öböl menti válság ügyében.



A nyilatkozatban - miközben percekkel korábban Rex Tillerson külügyminiszter a Katar körüli blokád enyhítésére szólított fel - Trump erőteljesen bírálta Katart. Mint fogalmazott: Katar "történelmileg mindig is" a terrorizmus támogatója volt "nagyon magas szinten", és szerinte eljött az idő, hogy felszólítsa az emírséget, "azonnal fejezze be a terrorizmus finanszírozását". Majd hangsúlyozta, hogy reményei szerint elkövetkezett a "vég kezdete" a terrorizmus finanszírozásában, és ez éppen azon a rijádi csúcstalálkozón kezdődött el, amelyen a minap "barátommal, Szalmán királlyal", vagyis a szaúdi uralkodóval és további mintegy ötven arab állam vezetőjével vett részt.



A terrorizmusról szólva leszögezte: "egyetlen civilizált nemzet sem tűrheti el ezt az erőszakot és nem engedheti meg, hogy e gonosz ideológia elérje a partvidékét".



Donald Trump ezt követően az amerikai-román viszonyt dicsérte, s reményét fejezte ki, hogy a kétoldalú kapcsolatokat tovább mélyítik. Elégedetten szólt arról, hogy Románia kötelezettséget vállalt védelmi kiadásainak a GDP (bruttó nemzeti össztermék) két százalékán felülre emelésére. "Remélem, más NATO-tagországok is követik a példát" - fűzte hozzá. Egy romániai újságíró kérdésére válaszolva Trump leszögezte: az amerikai kormány maximálisan tiszteletben tartja a NATO alapszerződésének 5. cikkelyét, vagyis elkötelezett az európai NATO-szövetségesek biztonságának szavatolása mellett. "Nyilvánvalóan azért vagyunk Európában, hogy biztosítsuk a védelmet" - fogalmazott Trump.



Rövid nyilatkozatában Iohannis államfő szintén utalt a NATO szerepének fontosságára, s leszögezte: párbeszédet kell folytatni, de az észak-atlanti katonai szövetségnek fenn kell tartania elrettentő erejét.



A közös sajtóértekezleten az újságírók többnyire a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátott igazgatója, James Comey csütörtöki szenátusi meghallgatásán elhangzottakról kérdezték az elnököt. Trump hangsúlyozta: a meghallgatás bebizonyította, hogy "nem volt összejátszás, nem volt obstrukció, és Comey egy kiszivárogtató". Ezzel arra utalt, hogy a meghallgatáson Comey kifejtette: a tavalyi elnökválasztási kampányba történt orosz beavatkozás vizsgálataiban Donald Trump nem érintett, az elnök nem akadályozta a vizsgálatot, s nem adott utasítást az FBI igazgatójának a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, Michael Flynn elleni nyomozás lezárására. A meghallgatáson James Comey elismerte azt is, hogy egyik barátját megkérte a Trump elnökkel folytatott beszélgetéseiről készült jegyzetek kiszivárogtatására a sajtónak.



Trump közölte: hajlandó eskü alatt elmondani a saját változatát a történtekről.

MTI