Megkezdődött a pozsonyi magyar kulturális hét

2017. június 9. 23:58

A péntek este tartott ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette Pozsonyban a Több, mint szomszéd - Magyar Kulturális Hét vasárnapig tartó programsorozatának szabadtéri része.

A pozsonyi magyar kulturális hetet hagyományteremtő s egyidejűleg hiánypótló céllal hozták létre 2014-ben. A Magyarország pozsonyi külképviselete és a Pozsonyi Magyar Intézet által szervezett fesztivál azóta az egyik legkedveltebb nyári nyilvános rendezvénnyé nőtte ki magát Pozsonyban. A Több mint szomszéd idei évada Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész nagy sikerű koncertjével kezdődött vasárnap, s a kulturális hét azóta telt házas rendezvények mellett zajlik. A rendezvény a hétvégén finisel, a pénteken este megnyitott, színes könnyűzenei programmal átszőtt háromnapos gasztronómiai fesztivállal, amelyet a Pozsony óvárosában lévő egykori Kossuth téren, mai nevén Hviezdoslav téren tartanak.



A rendezvénysorozat hétvégi szakaszát Szabó József, Magyarország pozsonyi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, korábbi pozsonyi nagykövet és a rendezvény alapítója, illetve Ivo Nesrovnal, Pozsony főpolgármestere és Radoslav Stevcík, Pozsony óvárosának polgármestere nyitották meg. Rövid köszöntőikben szóltak a rendezvény eddigi sikereiről, annak reményteljes jövőjéről, a magyar kultúrának városban fellelhető "mély nyomairól" s arról is, hogy a magyar és a szlovák nemzet közös múltjában és jelenében annyira összefonódott, hogy "együttműködésre és barátságra van ítélve."



Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója az MTI-nek nyilatkozva elmondta: az idei évadot abban a szellemben szervezték, hogy a magyar kultúra "itthon van Pozsonyban", s ezt a gondolatot az elmúlt napok vissza is igazolták, hiszen a rendezvény programjai iránt óriási az érdeklődés, kezd beérni a négy évvel ezelőtt elindított folyamat, melynek egyik célja, hogy a Több, mint szomszéd ne csak Pozsony, hanem Szlovákia egyik legrangosabb fesztiválja legyen. Kérdésre elmondta: a magyar kultúra jelenlétének ereje kihat a társadalmi és politikai kapcsolatokra is.



A hétvégi programokkal kapcsolatban a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója kifejtette: a szabadtéri rész zenei kínálatát úgy állították össze, hogy azokat is megszólítsák, aki kevésbé fogékonyak a magas kultúra rendezvényei iránt, így abban a népzenétől, a jazzen és a könnyűzenén keresztül a klezmerig sokféle stílus szerepel. A péntek esti műsort egy magyar-lengyel csapat, Szomora Pál és a Tekla Klebetnica indította, szombaton mások mellett a Balkán Fanatik és a Budapest Ragtime Band, vasárnap pedig Pál István "Szalonna" és bandája, illetve Takács Nikolas és zenekarának fellépését követhetik végig az érdeklődők. Az ugyancsak vasárnap estig tartó gasztronómiai fesztiválon 54 stand kínálatából lehet válogatni, ők főként nyugat-magyarországi, azon belül elsődlegesen a Szigetközből érkezett kistermelők, java részük évek óta visszajár.

