Megint kiderült valami Hillary Clintonról

2017. június 10. 08:59

Mitt Romney korábbi massachusettsi kormányzó és a 2012-es amerikai elnökválasztás republikánus elnökjelöltje egy rendezvényen elmondta: Hillary Clinton korábbi külügyminiszter arra nógatta őt, hogy vállalja el ezt a posztot Donald Trump kormányzatában.

A Utah államban lévő elegáns üdülőhelyen, Park Cityben a Republikánus Párt nagy adományozói számára tartott összejövetelen hozta nyilvánosságra Romney, hogy a tavalyi elnökválasztás vesztese, a demokrata Hillary Clinton arra biztatta, vállalja el a külügyminiszteri megbízatást.



Romney elbeszéléséből kiderült az is, hogy ő kereste meg tanácsért Clintont, rögtön azt követően, hogy Mike Pence megválasztott alelnöktől telefonhívást kapott, amelyben Pence jelezte neki, hogy esetleg felkérik a miniszteri posztra.



A 2012-es elnökválasztás republikánus elnökjelöltje elmondta: meghökkentette, hogy rajta van a miniszterjelöltek listáján, hiszen a választási kampányban az egyik legélesebb bírálója volt a végül megválasztott Donald Trumpnak. Éppen Hawaiion golfozott, amikor Mike Pence felhívta őt. Azonnal körbetelefonált korábbi külügyminisztereket, elsőként az éppen vereséget szenvedett Hillary Clintont.



"Minden egyes volt külügyminiszter erőteljesen bátorított, hogy vállaljam csak el a megbízatást, ha felkínálják, azt mondták, nagyon is engem szeretnének látni ezen a poszton" - osztotta meg információit Romney. Hozzátette: megmelengette a szívét, hogy a megválasztott elnök reá gondolt, hiszen ezzel azt is jelezte, hogy egy tőle eltérően gondolkodó és sok kérdésben az övétől eltérő álláspontot képviselő politikust szívesen látna a kormányában.



Mitt Romney pénteken este azt állította: ha tényleg felkérték volna, elvállalja az amerikai diplomácia irányítását, annak ellenére is, hogy Oroszország, Szíria, Afganisztán, Kína és Észak-Korea ügyében homlokegyenesen másként gondolkodik, mint Donald Trump. "De, mint tudjuk, mást választott, és szerintem jól döntött" - szögezte le a republikánus támogatók körében Mitt Romney.

MTI