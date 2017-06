Cetelem: a magyar vásárlók pesszimisták, de terveznek

2017. június 10. 09:59

A magyar vásárlók a pesszimistábbak közé tartoznak Európában, ám ezt a piaci folyamatok sem igazán támasztják alá, hiszen a jegybank adatai szerint tavaly 60 százalékkal több személyi kölcsönt vettek igénybe az ügyfelek, mint egy évvel korábban, és ez arról árulkodik, hogy az emberek a borúlátás ellenére terveznek, és neki is látnak elképzeléseik megvalósításának - közölte a Magyar Cetelem Bank (MCB) egy felmérés alapján.

A Cetelem 2017-es körképének adataiból, amelyeket az MCB ismertetett az MTI-vel, kiderül: miközben az európaiak közérzete tíz év óta a legjobb, a magyarok országuk helyzetét és egyéni kilátásaikat is borúsabban ítélik meg az átlagnál. Ugyanakkor a magyar fogyasztók 36 százaléka számít személyes helyzetének javulására az elkövetkező két évben, a kontinens egészében mért 32 százalékkal szemben.



A Cetelem évente megjelenő, tizenöt országra kiterjedő körképe szerint a kontinens egészére vetítve egy év alatt 4,7-ről 4,9-re emelkedett az országok általános helyzetét tízes skálán értékelő pontszám. Kivételt csak Franciaország (4,4) és Magyarország (3,9) képez, ahol nem változott a fogyasztók érzete tavaly óta. Személyes helyzetüket értékelve a magyarok pesszimistának számítanak a kontinenshez képest, 4,2-re értékelték saját helyzetüket, míg az európai átlag 5,5.



A Cetelem felhívta a figyelmet, annak dacára sem javult a magyarok közérzete, hogy tavaly jelentősen nőtt a foglalkoztatottak száma, emelkedtek a reálbérek, fellendült a fogyasztás és bővült a hitelezés. Jövőre pedig a járulékcsökkentésnek és a minimálbér-emelésnek köszönhetően tovább erősödhet a lakossági fogyasztás, ezáltal a kiskereskedelmi szektor forgalma; még intenzívebb lehet a munkaerő iránti kereslet; a belső fogyasztás mellett a beruházások is húzóerővé válhatnak, valamint az iparban is komoly fellendülésre számítanak az elemzők.



A Cetelem 2016-os körképéből az is kiderül, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége, 90 százaléka alaposan megnézi és összehasonlítja az árakat, mielőtt vásárolna. Magyarországon az emberek 91 százaléka veti össze az árakat a vásárlást megelőzően, 87 százalékuk pedig sokat töpreng, mielőtt pénzt ad ki valamire.



A Cetelem körkép 10 673 (országonként legalább 800) európai polgár bevonásával készült 2016 végén. A kutatásban részt vevő országok: Belgium, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Dánia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szlovákia.

MTI