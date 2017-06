Fesztiválokon is népszerűsítik a honvédelem ügyét

2017. június 10. 10:02

Honvédségi táborokban és fesztiválokon is megjelenik a nyáron a Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz), hogy népszerűsítsék a honvédelem ügyét, és segítsék a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos erőinek toborzását.

Széles Ernő, a szervezet elnöke az MTI-nek adott interjújában hangsúlyozta: napjainkban - egyebek között a migrációs válsággal összefüggésben - új biztonsági kihívások jelentek meg, ezek nyomán a magyar társadalom részéről is egyre nagyobb az igény alapvető honvédelmi ismeretek, felkészültség megszerzésére.



Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban megalakult Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság feladatszabó értekezletén Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke is megerősítette, hogy a társadalommal való kapcsolatépítésben, a toborzásban nagy szerepük van az olyan civil szervezeteknek, mint a Matasz.



A szövetség elnöke ennek kapcsán jelezte: a Matasz és a parancsnokság közötti szervezett együttműködés keretében értesülnek az őket érintő programokról, a Matasz rendezvényeire a Magyar Honvédség toborzótisztjei pedig kitelepülhetnek, így közösen nagyobb hatékonysággal, egymást erősítve végezhetik munkájukat.



Széles Ernő közölte: a hétvégén kitelepülnek a Kunszállási Somogyi Lovas Szabadidőközpontban tartandó háromnapos HMFEST Hadikultúra és Military Fesztiválra, július elején ott lesznek a Baracs-Kisapostag körzetében lévő repülőnapon, később pedig a Nemzeti Vágtán is.



Jelezte: egyre több megkeresést kapnak önkormányzatoktól, rendezvények szervezőitől, hogy közelebb vigyék az emberekhez a honvédelem ügyét. Ez azért is fontos - tette hozzá -, mert a Honvédelmi Minisztérium (HM) területvédelmi tartalékos századok kiépítésének célkitűzését segítve, minél több kisebb, helyi rendezvényen is szeretnének megjelenni.



A Matasz elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a honlapjukon (matasz.com) is lehet jelentkezni a nyári táboraikba.



A Matasz 2001-ben a HM felkérésére jött létre országos önkéntes közhasznú szervezetként azzal a céllal, hogy hidat képezzenek a társadalom és a honvédség között, egységbe tömörítsék a tartalékos katonákat, a honvédelem iránt érdeklődőket, továbbképzésüket megszervezzék, érdekeiket képviseljék itthon és a NATO tartalékos szervezetekben.

MTI