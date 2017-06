Vona élhető, igazságos és szabad országot építene

2017. június 10. 14:11

A Jobbik elnöke egy biztonságos, élhető, igazságos és szabad Magyarország építését tűzte ki célul a párt 16. országos kongresszusán elmondott programadó beszédében szombaton Budapesten.

Vona Gábor a több mint 300 küldöttnek a legsúlyosabb problémának nevezte, hogy ma is a 20. századi reflexek, traumák és megosztottság alakítja az életet, a politika pedig nem meghaladni, hanem kihasználni, tovább szítani akarja azokat. Egy törzsi háborúhoz hasonlította a választást, ahol az egyik fél meg akarja semmisíteni a másikat és ennek érdekében manipulálja a társadalmat.



Ezzel szemben azt fogalmazta meg, hogy a szakadékok fölé hidakat kell építeni és a nép pártján állni, s ebbe minden magyar ember beletartozik. A generációkról szólva kiemelte: nem egymás ellen kell fordítani őket, hanem egységet kell teremteni a megújulás szüksége és a tapasztalat fontossága között.



A pártelnök értékelése szerint a Jobbik tevékenységét a "magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel" alapelvek vezérlik.



A politikus fontosnak tartotta, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, s a migrációval szemben a magyar társadalom kulturális szöveteinek megőrzése mellett foglalt állást. Vona Gábor azt is mondta: míg a Fidesz egy 10-es skálán mérve 7-es szinten védi az országot, addig a Jobbik 10-esen fogja. Ezzel összefüggésben a letelepedési kötvények eltörlését és az önálló határőrség visszaállítását ígérte.



Vona Gábor sürgette a bérek növekedését is, amelyre a párt európai béruniós törekvését ajánlotta a résztvevők figyelmébe. Közölte: az ellenzékből indított kezdeményezést végig kívánják vinni, mert az unió alapelvei közül hiányzik az egyenlő munkáért egyenlő bért elve.



Kitért arra is, hogy szerinte a nyugati nagytőke és a hazai korrupt politikusok "piszkos alkut" kötöttek az EU-s források szétosztására. Ezt ahhoz hasonlította, mint amikor valaki egy közművek nélküli romos épületet cicomáz, mert arra van pályázat.



A pártelnök egyfajta nulladik lépésként hivatkozott a korrupció felszámolására és elengedhetetlennek nevezte, hogy több pénz jusson az egészségügyre és az oktatásra. Ha Orbán Viktor hóbortja a foci, akkor az övé az egészségügyi ellátás és a kórházak lesznek - jelentette ki. Az oktatás területén pedig a tudás folyamatos frissítését és szemléletváltást sürgetett, utóbbit úgy magyarázva: meg kell törni azt az átkot, hogy aki magyar, az vesztesnek érzi magát.



Vona Gábor szólt arról is, hogy igazságos és fenntartható nyugdíjrendszerben gondolkodik, s differenciált emelést tart szükségesnek ahhoz, hogy a kisebb és közepes nyugdíjak vásárlóértéke ne szakadjon le.



Mintegy 40 perces beszédében a pártelnök azt is megjegyezte: "a bevándorlás egy rémisztő veszély, de az elvándorlás tragikus valóság". Értékelése szerint ma kulcsélmények maradnak ki a családok életéből, az emberek pedig nem kalandvágyból mennek külföldre. "Nem miniszterelnök úr, ez nem kalandvágy; az ön rögeszmés, beteg lelkű kormányzásával egy országban élni, na az a kalandvágy" - fogalmazott Orbán Viktornak címezve.



Azt hangoztatta: kormányra kerülésük esetén "radikális segítséget" kívánnak adni az életkezdéshez, a lakhatás feltételeihez, mert magyar fiatalok nélkül nincs jövő.



Vona Gábor kitért arra is, hogy nem bukott és hiteltelen pártokkal kell összefogni, akik felelősek a mai helyzetért, hanem a kormányváltást akaró emberekkel.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke beszédet mond pártja 16. országos kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2017. június 10-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



A Jobbik kongresszusára 388 küldöttet regisztráltak és 304-en voltak jelen. A továbbiakban zárt rendezvényen titkos szavazáson döntenek a miniszterelnök-jelöltről, az országos választmányi elnök mandátumáról és három felügyelőbizottsági tag személyéről, majd megerősítik azokat az alapelveket, amelyek meghatároznák a Jobbik tevékenységét kormányra kerülése esetén.

