Női vízilabda - A 3. helyért játszhat a magyar csapat

2017. június 10. 15:05

A harmadik helyért szállhat vízbe vasárnap a magyar női vízilabda-válogatott a világliga Sanghajban zajló szuperdöntőjén, mivel a torna szombati második elődöntőjében négy góllal alulmaradt az Egyesült Államok gárdájával szemben.

Bíró Attila szövetségi kapitány alakulatának a bronzmeccsen az orosz csapat lesz az ellenfele, amely Kanada legjobbjaitól kikapott egy góllal az első elődöntős összecsapáson.



Eredmény, elődöntő (a nemzetközi szövetség honlapjáról):

Egyesült Államok-Magyarország 8-4 (2-1, 4-0, 2-0, 0-3)



a magyar góldobók: Keszthelyi 2, Bujka, Csabai 1-1

az amerikaiak gólszerzői: Musselman 3, Seidemann, Fattal, Steffens, M. Fischer, Williams 1-1



A magyar-amerikai összecsapáson az Egyesült Államok szerzett vezetést, ám a balkezes magyar center, Bujka Barbara szinte azonnal egyenlített (1-1). A folytatásban aztán a rivális megmutatta, miért számít jelenleg a női vízilabda messze legjobb csapatának: az olimpiai és világbajnok, a világligában címvédő együttes sorra-rendre betalált, miközben a magyar csapat képtelen volt növelni góljainak számát, részben saját gyámoltalan támadójátéka miatt, részben az ellenfél rendkívül szigorú védekezése, remek blokkolásai következtében - miként az az M4 egyenes közvetítéséből is kitűnt.



A nagyszünetig 6-1-re húzott el az amerikai együttes, amely lankadatlanul hatékony volt, s a kiállítások is őt segítették a mind tanácstalanabbá váló, önbizalomhiánnyal pólózó magyar válogatottal szemben. Nem született magyar gól a harmadik negyedben sem, mégsem lett a vége csúfos vereség, mert a hajrában előbb Keszthelyi Rita - ő kétszer is -, majd Csabai Dóra volt eredményes, így 8-4-es amerikai sikerrel zárult a mérkőzés.



korábbi eredmények:



elődöntő:

Kanada-Oroszország 11-10 (3-5, 1-3, 3-2, 4-0)



az 5-8. helyért:

Hollandia-Ausztrália 9-5 (2-1, 2-1, 2-1, 3-2)

Kína-Japán 12-11 (2-3, 2-3, 4-3, 4-2)



vasárnap:



a 7. helyért: Japán-Ausztrália 8:30

az 5. helyért: Kína-Hollandia 9:50



bronzmérkőzés: Magyarország-Oroszország 11.30



döntő: Egyesült Államok-Kanada 13.30

