Soltész:mindenkinek felelőssége van a hit megvédésében

2017. június 10. 15:57

Mindenkinek felelőssége van a hit megőrzésében és megvédésében - mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton telefonon az MTI-nek.

Az államtitkár azután, hogy részt vett és beszédet mondott a Sárszentágotai Szent Ágota Plébániatemplom felújítása alkalmából tartott ünnepi szentmisén, elmondta, nemcsak az egyházi vezetőknek vagy a kormánynak van abban felelőssége, hogy a hit megmaradjon, hanem minden egyes embernek.



Úgy fogalmazott, mindenki tehet azért, hogy Európában is megváltozzon az "Istentől és kereszténységtől, kétezer éves kultúránktól elforduló" mentalitás.



Soltész Miklós szerint fontos, hogy egy Sárszentágotához hasonló kis település megpróbálja a hitét megőrizni ezekben az időkben, amikor a muszlim vallás és a "vadliberális" ideológia megpróbálja Európát megváltoztatni.



Elmondta azt is, a sárszentágotai templom tetőszerkezetét már 2010-ben felújították, de a további munkálatokra nem volt forrás. A kormány most 6,5, míg a Székesfehérvári Egyházmegye 6 millió forinttal támogatta a nagyon leromlott állapotban lévő belső terek renoválását.



Hozzátette, a kormány 2010 óta összesen 9,5 milliárd forinttal támogatta a Székesfehérvári Egyházmegyét.



Az ünnepi szentmisét Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke celebrálta, és ő áldotta meg a felújított templomot.

MTI