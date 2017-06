Az egyenruha szolgálatot és elhivatottságot jelent

2017. június 10. 16:00

Az egyenruha szolgálatot, haza és nemzet iránti elhivatottságot jelent, a katonai eskü pedig egy életre szól, ezt akarja bemutatni a Nemzetközi Hadikultúra és Military Fesztivál - mondta Gulyás Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség (MH) Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese Kunszálláson.

Gulyás Zoltán a fesztivál ünnepélyes zászlófelvonását követő köszöntőjében kiemelte, a hadművészet elsősorban önmagunk, illetve mások tiszteletéről szól, és csak másodsorban a hadseregről. Kifejezte reményét is, hogy sokan kapnak majd kedvet, hogy hivatásos, szerződéses katonának jelentkezzenek, vagy hogy polgári szakmájuk gyakorlása mellett önkéntes tartalékosként vállaljanak szolgálatot a hazáért.



Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke a megnyitón egyebek mellett arról beszélt, történelmi katasztrófa fenyegeti hazánkat, és az elmúlt évek történései miatt igen nagy szükség van a honvédelmi nevelésre.



A rendezvény fővédnöke szerint a fesztivál feladata, hivatása lehet, hogy az ott felsorakoztatott eszközöket és a hozzájuk tartozó ismereteket iskolás csoportoknak átadják. Ezt pedig szerinte egy, a fesztivált követő katonai gyakorlótábor keretei között lehetne megvalósítani.



Vitár Zsolt alezredes, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának parancsnokhelyettese elmondta: a fesztivál ideje alatti toborzáson egyrészt szerződéses legénységi állományba várják a jelentkezőket, de emellett a honvédség önkéntes tartalékos rendszerébe is. A sátrakban az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a szolgálatvállalás lehetőségeiről, valamint megnézhetik a honvédségben rendszeresített fegyvereket, a pilótatoborzás keretei közt pedig szimulátort is kipróbálhatnak.



Mint mondta, a 18. életévüket betöltő fiatalok a honvédség kötelékébe a hadkiegeszites.hu-n található regisztrációs lap kitöltésével jelentkezhetnek. Az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatot alapkiképzés követi, de csak azoknak, akik korábban még nem voltak katonák. A tízhetes elméleti és gyakorlati foglalkozások során alapismereteket szereznek az újoncok a lövészet, a harcászat és az egészségügy területén, valamint megismerik a szolgálati szabályzatot is.



Vitár Zsolt beszélt arról is, hogy a fesztivál alkalmával a lakosságnak is bemutatják a szolgálati lehetőségeket és a katonák feladatait, hogy jobban megismerhessék a honvédségben folyó munkát.



A fesztivál ideje alatt vette át a 24 éves, kunszállási Szabó Zoltán a szerződéshez szükséges iratokat, hiszen ötvenkilenc társával június 12-én megkezdi alapkiképzését a MH Altiszti Akadémiáján. Az eddig festőként dolgozó férfi arról azt mondta, hogy a kiszámítható jövő, a stabil munkahely miatt jelentkezett hivatásos szolgálatra.

MTI