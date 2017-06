Kanadai Nagydíj - Hamilton indulhat az élről

2017. június 10. 21:22

Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája indulhat az élről vasárnap a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon.

Szombaton a montreali időmérőn a háromszoros világbajnok magabiztosan, 1.11.459 perces új pályacsúccsal szerezte meg a pole pozíciót, Kanadában immár hatodszor. Pályafutása során Hamilton 65. alkalommal indulhat az első rajtkockából, e tekintetben beérte az örökranglista második helyén a legendás brazil Ayrton Sennát. Az abszolút csúcsot Michael Schumacher tartja 68 időmérő-elsőséggel.



Hamilton a kvalifikáció harmadik részének közepén először 1:11.791-re javította a valaha volt legjobb montreali kört, de a végén még ebből is faragni tudott. Ennél stílusosabban nem is ünnepelhette volna, hogy napra pontosan tíz évvel ezelőtt itt aratta pályafutása első Forma-1-es futamgyőzelmét.



A 32 éves pilótának ajándékkal is készültek, átvehette Senna egyik eredeti sisakját a legendás brazil versenyző családjától. "Remegek, mert ahogyan sokaknak közületek, nekem is Ayrton volt a kedvenc pilótám. Óriási megtiszteltetés megkapni ezt és behozni őt" - mondta meghatódva Hamilton.



A második helyen Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője, a harmadikon pedig a Mercedest erősítő finn Valtteri Bottas zárta az időmérőt.



A teljes rajtsorrend:



1. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Sebastian Vettel (német, Ferrari)

2. sor:

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

Kimi Räikkönen (finn, Ferrari)

3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)

4. sor:

Felipe Massa (brazil, Williams)

Sergio Pérez (mexikói, Force India)

5. sor:

Esteban Ocon (francia, Force India)

Nico Hülkenberg (német, Renault)

6. sor:

Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso)

Fernando Alonso (spanyol, McLaren)

7. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso)

Romain Grosjean (francia, Haas)

8. sor:

Jolyon Palmer (brit, Renault)

Stoffel Vandoorne (belga, McLaren)

9. sor:

Lance Stroll (kanadai, Williams)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

10. sor:

Marcus Ericsson (svéd, Sauber)

Pasval Wehrlein (német, Sauber)

