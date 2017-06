Botka és a győzelem receptje

2017. június 10. 23:29

– Tavaly nyáron még úgy fogalmazott, hogy nem kellett az MSZP-nek választmányi elnöknek. Miért gondolta néhány hónappal később mégis úgy, hogy bejelentkezik miniszterelnök-jelöltnek?

– Egyrészről azt láttam, hogy sodródik bele az ellenzék a 2013-as, 2014-es forgatókönyvbe, amikor a választást megelőző egy évben csak az összefogósdival szórakoztatták a választópolgárokat. Ez végül a Fidesznek kétharmados győzelmet hozott. Világos, ha most összeadjuk a demokratikus ellenzéki pártok támogatóit, az nem elég a kormányváltáshoz, arra van szükség, hogy megnyerjük még több százezer olyan ember bizalmát, akiket nem sikerült megszólítanunk az elmúlt hét évben. Ha én valamiben jó vagyok, akkor a választási győzelemben, hiszen az elmúlt húsz évben hétszer nyertem Szegeden.

– Az összefogósdi helyett most veszekedéssel szórakoztatják a választópolgárokat. Ez jobb?

– Én senkivel sem veszekszem.

– Akkor mit csinál Gyurcsány Ferenccel?

– Nekem nem személyes, hanem politikai és stratégiai vitám van Gyurcsány Ferenccel. Az én stratégiám egyértelmű: szövetségre hívok minden kormányváltást akaró demokratát, 106 közös egyéni jelöltre és közös listára van szükség. De szükség van egy új baloldali politikára is, ami jelenti az új baloldali programot, az új politikai stílust, és hogy a frontvonalban olyan szereplők legyenek, akik hitelesen tudják azt mondani, hogy nem a 2010 előtti kormányzást akarjuk visszahozni. A DK vezetői is tudják, hogy Gyurcsánnyal nem lehet kormányt váltani.

– Szövetségbe hívja a Demokratikus Koalíciót, de Gyurcsány Ferenc nélkül?

– Természetesen igen.

– Ön mit gondolna, ha egy másik párt vezetője azt mondaná: te lépj hátra, de a pártodra szükség van?

– Nem egy pártvezetőnek mondom meg, hogy mit csináljon, én tényeket állítok. Minden demokratának fel kell tennie egy kérdést magának: a személyemmel segítem vagy akadályozom a kormányváltást? Gyurcsány Ferenc az ország legelutasítottabb politikusa, személye akadálya a kormányváltásnak. Akkor van esély a győzelemre, ha hiteles baloldali politikát folytatunk. Hiteleset programban, hiteleset személyekben. Én nem a túlélés, hanem a győzelem receptjét tettem le az asztalra.

– Miből gondolja, hogy az ön stratégiája a győzelmi recept? Miért nem lehet mondjuk Gyurcsány Ferenc stratégiája az? Ő ugye azt mondja, hogy a 106 egyéni körzetben egyezzenek meg, de külön országos listákkal induljanak.

– Ilyen nincs, és ezt Gyurcsány Ferenc is nagyon jól tudja. Akkor lehet egy pártnak önálló listája, ha 27 választókörzetben önálló jelöltet indít. Vagyis külön listák esetén egy kormányzásra készülő párt lényegében a választókörzetek közel harmadáról lemond, mert ott mindenki elindul. Ezt kipróbáltuk már 2014 őszén Budapesten, óriási bukás lett belőle, pedig nyerhettünk volna.

– Nem gondolja, hogy kormányra készülő politikusként jobban kellene törekednie a kompromisszumra?

– Ahhoz, hogy értelme legyen bármilyen tárgyalásnak, minimális nyitottságra van szükség, nem a sajtón keresztül kell üzengetni. Megértem, hogy Gyurcsány Ferenc bajban van, azt gondolta – ahogy ezt pártjának korábbi alelnöke meg is erősítette –, hogy a szocialista párt el fog tűnni, és akkor a DK fogja az űrt betölteni. Ő arra játszott, hogy elfoglalja a pártomat. Most viszont azt látja, hogy a választóit is vonzza az az új baloldali program, amelyet meghirdettem. Az idegességnek az okait érteni vélem, de személyes hatalmi ambícióit egy hazafi nem helyezheti az ország érdeke elé.

– Sikeresnek ítéli a színre lépését?

– Két héttel ezelőtt, titkos szavazáson 96 százalékos támogatást kaptam az MSZP kongresszusától. Ez azt jelzi, hogy az új politika működik. (...)

MNO